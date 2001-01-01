Экономика

Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисковКоммерсантъ 19:02

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Идущая с начала 2019 года дискуссия между Банком России и Минфином о способе внедрения с 2020 года нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска в банковской системе вышла на самый высокий уровень.
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Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисков

Коммерсантъ19:02
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