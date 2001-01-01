Экономика
Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисковКоммерсантъ 19:02
Идущая с начала 2019 года дискуссия между Банком России и Минфином о способе внедрения с 2020 года нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска в банковской системе вышла на самый высокий уровень.
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Политика
Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая
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Обновлено в 15:47
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Российские покупатели снизили спрос на ноутбуки
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«Хапоэль» выбил «Кайрат» из Лиги Европы
"Хапоэль Беэр-Шева" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, сыграв в ответном матче с "Кайратом" вничью - 1:1.
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Армия и оружие
На Балтике начались учения ВМФ России «Океанский щит»
Кстати Впервые учения "Океанский щит" прошли с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море.
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Киану Ривз сыграет главного злодея в новом «Форсаже»
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Игры
«Ростелеком» запустил цифровой магазин игр
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Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
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Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
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Авто
В России выросли продажи электромобилей с пробегом
В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
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Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Транспорт
ГИБДД опубликовала первую интерактивную карту с дорожными камерами
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Индии надругались над трехлетней девочкой
Обновлено в 11:55
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
Обновлено в 07:27
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Несколько российских лабораторий отказались делать экспертизу анализов Навального
Несколько лабораторий отказались проводить независимую экспертизу анализов Алексея Навального.
Обновлено в 16:15
Экономика
Утверждены новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
В России утвердили единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено 30 июля в 12:29
Наука
Прогнозируется исчезновение редкого вида морской свиньи
Шотландские ученые заявили, что редкий вид морской свиньи может исчезнуть уже к концу текущего года.
Обновлено в 15:47
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено в 20:53
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51