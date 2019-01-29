Экономика

Крупные российские онлайн-сервисы такси не планируют повышать ценыРИА Новости 19:26

Стоимость стандартной поездки на такси в России увеличивается каждый год, но крупные сервисы онлайн-заказа такси сейчас пока не планируют повышать цены, рассказали РИА Новости представители компаний.
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Крупные российские онлайн-сервисы такси не планируют повышать цены

РИА Новости19:26

Онлайн-сервисы такси не планируют повышать цены в РФ

РЕН ТВ19:21
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