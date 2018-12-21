Экономика

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд странРИА Новости 03:20

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Об этом РИА Новости сообщили в колл-центрах компаний.
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Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

РИА Новости03:20

В России ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

Накануне.Ruвчера в 20:06

В России введён лимит на отправку денежных переводов в 4 страны

Эхо Москвы02:31

«Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан

РБК02:25

«Ведомости»: ЦБ выступил за введение лимита на денежные переводы в некоторые страны

ТАСС02:45

Денежные переводы ограничили для нескольких стран

News.ruвчера в 20:05

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

Ведомостивчера в 17:01
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Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Обновлено в 05:09
Политика

Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Происшествия

Певица МакSим описала ДТП со своим участием

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Технологии

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Священник и попадья подрались с прохожими

Обновлено в 02:52
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

Подавляющее число опрошенных (70%) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний (в основном из автомобильного сектора и сектора товаров повседневного спроса), 5,3% компаний не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще.
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Норвежские рыбаки нашли белуху с оборудованием из Петербурга

В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 21:25
Музыка

Микелла Абрамова, дочь Алсу, победила в шоу «Голос. Дети»

Напомним, что 10-летнюю Микеллу Абрамову после этапа «слепых прослушиваний» выбрала к себе в команду Светлана Лобода.
Обновлено 26 апреля в 23:56
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Происшествия

Женщина, которую с коляской сбил автомобиль в Казани, была пьяна

Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Гаджеты

Новый флагман Redmi с Snapdragon 855 показали в рекламном видео

Обновлено в 04:55
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 11:31
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Суд признал отца полковника Захарченко виновным в растрате

Обновлено в 03:35
Политика

Главы двух районов назначены в Башкирии

О назначениях сообщил врио главы республики На оперативном совещании в правительстве Башкирии 29 апреля врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о назначении двоих глав районов республики.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие

Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля

Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие

Президенты США в армии не служили, но войны развязывают по всему миру

Билл Клинтон правил Америкой с 1993 по 2001 годы. При Клинтоне США воевали в Персидском заливе, бомбили Ирак, уничтожили Югославию.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика

Специалисты «Ростеха» повысили управляемость танков

Сотрудники «Уралвагонзавода», который входит в госкорпорацию «Ростех», повысили плавность хода и управляемость спецтехники с помощью торсионного вала, сообщил T-Digest 29 апреля.
Обновлено в 03:55
Энергетика

«СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 03:06
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Советский суд Уфы продлил до 31 мая арест бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, который является фигурантом дела об изнасиловании девушки-дознавателя.
Обновлено в 04:34
Хоккей

СМИ: Двукратный чемпион НХЛ Войнов перейдёт в «Автомобилист»

Обновлено в 05:02
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой в Абу-Даби 7 сентября

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 состоится в Абу-Даби 7 сентября.
Обновлено в 03:53
Недвижимость

ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Технологии

Tele2 запустил технологию eSim в России

Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.
Обновлено в 04:00
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