Экономика
Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд странРИА Новости 03:20
Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Об этом РИА Новости сообщили в колл-центрах компаний.
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Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Обновлено в 05:09
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Священник и попадья подрались с прохожими
Обновлено в 02:52
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Подавляющее число опрошенных (70%) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний (в основном из автомобильного сектора и сектора товаров повседневного спроса), 5,3% компаний не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Норвежские рыбаки нашли белуху с оборудованием из Петербурга
В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 21:25
Музыка
Микелла Абрамова, дочь Алсу, победила в шоу «Голос. Дети»
Напомним, что 10-летнюю Микеллу Абрамову после этапа «слепых прослушиваний» выбрала к себе в команду Светлана Лобода.
Обновлено 26 апреля в 23:56
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 11:31
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Политика
Главы двух районов назначены в Башкирии
О назначениях сообщил врио главы республики На оперативном совещании в правительстве Башкирии 29 апреля врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о назначении двоих глав районов республики.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие
Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие
Президенты США в армии не служили, но войны развязывают по всему миру
Билл Клинтон правил Америкой с 1993 по 2001 годы. При Клинтоне США воевали в Персидском заливе, бомбили Ирак, уничтожили Югославию.
Обновлено в 00:07
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика
Специалисты «Ростеха» повысили управляемость танков
Сотрудники «Уралвагонзавода», который входит в госкорпорацию «Ростех», повысили плавность хода и управляемость спецтехники с помощью торсионного вала, сообщил T-Digest 29 апреля.
Обновлено в 03:55
Энергетика
«СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 03:06
Происшествия
Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе
Советский суд Уфы продлил до 31 мая арест бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, который является фигурантом дела об изнасиловании девушки-дознавателя.
Обновлено в 04:34
Хоккей
СМИ: Двукратный чемпион НХЛ Войнов перейдёт в «Автомобилист»
Обновлено в 05:02
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой в Абу-Даби 7 сентября
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 состоится в Абу-Даби 7 сентября.
Обновлено в 03:53
Недвижимость
ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми
Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Технологии
Tele2 запустил технологию eSim в России
Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.
Обновлено в 04:00