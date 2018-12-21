Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд странРИА Новости 03:20

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Об этом РИА Новости сообщили в колл-центрах компаний.

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

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