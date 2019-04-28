Экономика
Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд странРИА Новости 03:20
Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Об этом РИА Новости сообщили в колл-центрах компаний.
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Футбол
Спартак — Рубин 1:0 (1-й тайм)
Активные болельщики "Спартака" вновь начали оскорблять капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 12:41
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили
Обновлено в 07:25
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
С начала весны число обращений в больницы из-за укусов клещей не превышает среднестатистических значений. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 04:09
Транспорт
По Крымскому мосту проехали 4,8 миллиона автомобилей
Почти за год по автомобильной части моста через Керченский пролив в обе стороны проехали 4,8 миллиона транспортных средств.
Обновлено в 11:55
Общество
Быков рассказал о своём самочувствии
Российский писатель Дмитрий Быков в беседе с РИА Новости рассказал о своём самочувствии и творческих планах.
Обновлено в 11:32
Политика
Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не поддерживает предоставление россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 11:51
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Кино
Warner Bros. назвала дату премьеры новых «Фантастических тварей»
Компания Warner Bros. рассказала, когда зрители смогут увидеть третью часть фильма «Фантастические твари и где они обитают».
Обновлено в 12:44
Хоккей
Малкин и Кучеров уже в сборной. Ждут Овечкина
На помощь капитану Илье Ковальчуку уже прилетели трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин и лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров.
Обновлено в 06:37
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.
Обновлено в 07:56
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Хоккей
Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Культура
Путин отметил значимость вклада фонда «Новые имена» в развитие культуры
Президент добавил, что благодаря плодотворной многогранной деятельности фонда молодые музыканты, художники, поэты имеют возможность заниматься искусством, совершенствовать своё мастерство, перенимать у авторитетных наставников ценный опыт и знания.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Футбол
Денис Суарес из-за травмы не сыграет за «Арсенал» до конца сезона
Полузащитник «Арсенала» Денис Суарес сообщил о травме паха.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ
«На территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.
Обновлено в 12:52
Политика
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Гаджеты
Samsung представила телевизор с вертикальным экраном
Обновлено в 12:06
Происшествия
Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Культура
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:02
Игры
Старт Anno 1800 стал самым успешным в истории серии, хотя игра «не вышла» в Steam
Почти две недели назад, 16 апреля, Ubisoft выпустила Anno 1800, а сегодня компания сообщила, что проект оказался самым быстропродаваемым в 21-летней истории серии.
Обновлено в 12:15