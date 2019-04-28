Экономика

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд странРИА Новости 03:20

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Об этом РИА Новости сообщили в колл-центрах компаний.
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Как отразится на кыргызстанских мигрантах лимит на переводы денег из РФ

Sputnik Кыргызстан10:19

СМИ допустили ограничение размера денежных переводов в другие страны

Российская газета06:30

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

Ведомостивчера в 17:01

«Ведомости»: ЦБ выступил за введение лимита на денежные переводы в некоторые страны

ТАСС02:45

В России введён лимит на отправку денежных переводов в 4 страны

Эхо Москвы02:31

«Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан

РБК02:25

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

Газета.Ru07:01
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Футбол

Спартак — Рубин 1:0 (1-й тайм)

Активные болельщики "Спартака" вновь начали оскорблять капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Космос

Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

Обновлено в 07:25
Кино

Марк Руффало очень рад, что больше не сможет спойлерить «Мстителей»

Обновлено в 07:07
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:51
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами

С начала весны число обращений в больницы из-за укусов клещей не превышает среднестатистических значений. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 04:09
Транспорт

По Крымскому мосту проехали 4,8 миллиона автомобилей

Почти за год по автомобильной части моста через Керченский пролив в обе стороны проехали 4,8 миллиона транспортных средств.
Обновлено в 11:55
Общество

Быков рассказал о своём самочувствии

Российский писатель Дмитрий Быков в беседе с РИА Новости рассказал о своём самочувствии и творческих планах.
Обновлено в 11:32
Политика

Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не поддерживает предоставление россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 11:51
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Кино

Warner Bros. назвала дату премьеры новых «Фантастических тварей»

Компания Warner Bros. рассказала, когда зрители смогут увидеть третью часть фильма «Фантастические твари и где они обитают».
Обновлено в 12:44
Хоккей

Малкин и Кучеров уже в сборной. Ждут Овечкина

На помощь капитану Илье Ковальчуку уже прилетели трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин и лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров.
Обновлено в 06:37
Музыка

Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»

Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.
Обновлено в 07:56
Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Хоккей

Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Культура

Путин отметил значимость вклада фонда «Новые имена» в развитие культуры

Президент добавил, что благодаря плодотворной многогранной деятельности фонда молодые музыканты, художники, поэты имеют возможность заниматься искусством, совершенствовать своё мастерство, перенимать у авторитетных наставников ценный опыт и знания.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Обновлено в 12:17
Армия и оружие

ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Футбол

Денис Суарес из-за травмы не сыграет за «Арсенал» до конца сезона

Полузащитник «Арсенала» Денис Суарес сообщил о травме паха.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ

«На территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.
Обновлено в 12:52
Политика

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Гаджеты

Samsung представила телевизор с вертикальным экраном

Обновлено в 12:06
Происшествия

Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Культура

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:02
Игры

Старт Anno 1800 стал самым успешным в истории серии, хотя игра «не вышла» в Steam

Почти две недели назад, 16 апреля, Ubisoft выпустила Anno 1800, а сегодня компания сообщила, что проект оказался самым быстропродаваемым в 21-летней истории серии.
Обновлено в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
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