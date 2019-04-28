Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд странРИА Новости 03:20

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Об этом РИА Новости сообщили в колл-центрах компаний.

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

Космос Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами С начала весны число обращений в больницы из-за укусов клещей не превышает среднестатистических значений. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Транспорт По Крымскому мосту проехали 4,8 миллиона автомобилей Почти за год по автомобильной части моста через Керченский пролив в обе стороны проехали 4,8 миллиона транспортных средств.

Общество Быков рассказал о своём самочувствии Российский писатель Дмитрий Быков в беседе с РИА Новости рассказал о своём самочувствии и творческих планах.

Политика Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство» Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не поддерживает предоставление россиянам украинского гражданства.

Кино Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов» Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.

Кино Warner Bros. назвала дату премьеры новых «Фантастических тварей» Компания Warner Bros. рассказала, когда зрители смогут увидеть третью часть фильма «Фантастические твари и где они обитают».

Хоккей Малкин и Кучеров уже в сборной. Ждут Овечкина На помощь капитану Илье Ковальчуку уже прилетели трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин и лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров.

Музыка Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети» Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.

Шоу-бизнес Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Хоккей Олег Знарок стал главным тренером «Спартака» Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.

Культура Путин отметил значимость вклада фонда «Новые имена» в развитие культуры Президент добавил, что благодаря плодотворной многогранной деятельности фонда молодые музыканты, художники, поэты имеют возможность заниматься искусством, совершенствовать своё мастерство, перенимать у авторитетных наставников ценный опыт и знания.

Армия и оружие ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.

Происшествия В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ «На территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.

Политика Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.

Происшествия Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса» Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.

Культура Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.