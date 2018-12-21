Экономика
Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд странРИА Новости 03:20
Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Об этом РИА Новости сообщили в колл-центрах компаний.
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Политика
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах
В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Общество
Судебные приставы спели для должников
Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок, им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать его с торгов.
Обновлено в 04:25
Общество
Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Samsung планирует запустить собственный игровой сервис PlayGalaxy Link
Возможность организации игрового сервиса Samsung вытекает из нового патента, запрос на регистрацию которого компания подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Обновлено в 05:37
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Происшествия
В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»
Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии
Обновлено в 05:26
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия
В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста
Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Наука
Поворот колеса помог планетоходу вырыть глубокую траншею в песке
Екатерина Павлова (Catherine Pavlov) и Аарон Джонсон (Aaron Johnson) из Университета Карнеги — Меллон показали, что роверы могут использовать уже имеющиеся у них колеса для эффективного перемещения относительно больших объемов грунта и создания глубоких траншей.
Обновлено в 06:45
Футбол
Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»
Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке
Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Политика
Специалисты «Ростеха» повысили управляемость танков
Сотрудники «Уралвагонзавода», который входит в госкорпорацию «Ростех», повысили плавность хода и управляемость спецтехники с помощью торсионного вала, сообщил T-Digest 29 апреля.
Обновлено в 03:55
Происшествия
На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в воскресенье, 28 апреля, подписал распоряжение, которое запрещает носить предметы одежды, закрывающие лицо.
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие
Стал известен список военной техники на Параде Победы
В параде Победы 9 мая примет участие историческая и современная военная техника - всего 130 единиц, среди которых танки, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня.
Обновлено в 04:26
Общество
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Фото: Елена Летучая удивила фанатов профессией своего отца
Известная российская телеведущая Елена Летучая удивила своих поклонников, рассказав о профессии своего отца.
Обновлено в 00:29
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни
В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.
Обновлено в 07:15
Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Обновлено в 07:13
Происшествия
Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви
Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске
Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»
Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30