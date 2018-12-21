Экономика

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд странРИА Новости 03:20

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Об этом РИА Новости сообщили в колл-центрах компаний.
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В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

Газета.Ru07:01

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

Ведомостивчера в 17:01

«Ведомости»: ЦБ выступил за введение лимита на денежные переводы в некоторые страны

ТАСС02:45

В России введён лимит на отправку денежных переводов в 4 страны

Эхо Москвы02:31

«Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан

РБК02:25

Денежные переводы ограничили для нескольких стран

News.ruвчера в 20:05

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

РИА Новости03:20
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Политика

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах

В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Общество

Судебные приставы спели для должников

Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок, им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать его с торгов.
Обновлено в 04:25
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Общество

Путин вручил медали Героям Труда

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля

Обновлено в 06:10
Гаджеты

Samsung планирует запустить собственный игровой сервис PlayGalaxy Link

Возможность организации игрового сервиса Samsung вытекает из нового патента, запрос на регистрацию которого компания подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Обновлено в 05:37
Музыка

Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Происшествия

В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

Встреча команд «Урал» и «Уфа» состоялась в столице Башкирии 28 апреля и закончилась победой хозяев со счетом 4:1. По данным портала Е1.ru, после выезда автобуса с болельщиками «Урала» из Уфы несколько автомобилей заблокировали ему проезд.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии

Обновлено в 05:26
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия

В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста

Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Общество

Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой

Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Финансы

Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара

Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Наука

Поворот колеса помог планетоходу вырыть глубокую траншею в песке

Екатерина Павлова (Catherine Pavlov) и Аарон Джонсон (Aaron Johnson) из Университета Карнеги — Меллон показали, что роверы могут использовать уже имеющиеся у них колеса для эффективного перемещения относительно больших объемов грунта и создания глубоких траншей.
Обновлено в 06:45
Футбол

Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке

Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Политика

Специалисты «Ростеха» повысили управляемость танков

Сотрудники «Уралвагонзавода», который входит в госкорпорацию «Ростех», повысили плавность хода и управляемость спецтехники с помощью торсионного вала, сообщил T-Digest 29 апреля.
Обновлено в 03:55
Происшествия

На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в воскресенье, 28 апреля, подписал распоряжение, которое запрещает носить предметы одежды, закрывающие лицо.
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие

Стал известен список военной техники на Параде Победы

В параде Победы 9 мая примет участие историческая и современная военная техника - всего 130 единиц, среди которых танки, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня.
Обновлено в 04:26
Общество

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Фото: Елена Летучая удивила фанатов профессией своего отца

Известная российская телеведущая Елена Летучая удивила своих поклонников, рассказав о профессии своего отца.
Обновлено в 00:29
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни

В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.
Обновлено в 07:15
Политика

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Обновлено в 07:13
Происшествия

Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви

Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске

Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»

Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
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