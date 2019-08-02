Экономика
Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисковКоммерсантъ вчера в 19:02
Идущая с начала 2019 года дискуссия между Банком России и Минфином о способе внедрения с 2020 года нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска в банковской системе вышла на самый высокий уровень.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Гаджеты
Смартфон iPhone XR в России подешевел почти на треть
Обновлено вчера в 06:46
Общество
Российские математики решили пример, рассоривший пользователей Сети
Известные российские математики дали ответ на пример из школьного курса математики, породивший споры в социальных сетях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Теннис
Шарапова прекратит сотрудничество со своим тренером
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика
Китай опротестовал выход США из ДРСМД
Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:11
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве
Обновлено в 04:17
Здоровье
Диетолог назвала максимально допустимую порцию арбуза для человека
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья человека.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
Обновлено в 01:01
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Авто
Volkswagen вывел на тесты новый кроссовер для Южной Америки и России
Volkswagen, судя по фотографиям, уже готовится вывести кроссовер Tharu для Южной Америки и России.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Китай ответит на новые пошлины США
Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайскую продукцию в размере 10 процентов.
Обновлено в 04:33
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина намекнула на примирение с футболистом
Бывшая жена одного из лучших футболистов последнего десятилетия Андрея Аршавина Алиса разместила в Instagram пост, в котором намекнула на примирение с бывшим мужем.
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол
ФК «Велес» подшутил над Антоном Заболотным из-за переноса матча с «Зенитом-2»
Столичный клуб «Велес», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), пошутил по поводу переноса игры 4-го тура турнира с «Зенитом-2».
Обновлено в 04:05
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт
Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.
Обновлено вчера в 10:29
Космос
Расшифрован механизм гамма-всплесков из космоса
В конце 90-х годов стало понятно, что длинные всплески (длящиеся более нескольких секунд) возникают во время гибели и коллапса массивных звезд.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Медведев поручил конфисковывать технику для незаконной рубки леса
Премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники, которая используется для незаконной вырубки леса.
Обновлено в 03:53
Общество
Названо лучшее место для купания в Черном море
Обновлено в 02:58
Религия
Ильин день отмечают православные вологжане
Обновлено в 02:30