Лоббисты идеи отказа от иностранных рейтингов при расчете кредитных рисков российских компаний донесли свою инициативу до президента Владимира Путина — письмо в его адрес 30 июня подписано главой «Газпрома» Алексеем Миллером, гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым, главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и совладельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым.

с чего всё началось

2 августа стало известно, что крупные компании пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на «консерватизм» Центробанка, который предложил переходный «безрейтинговый» подход к оценке коэффициентов риска по кредитам. Компании хотят, чтобы ЦБ использовал российские рейтинги для оценки риска.

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