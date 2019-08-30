Крупные холдинги могут получить в управление малые региональные проекты Правительство и аэропортовое сообщество обсуждают новый механизм развития малых региональных аэропортов с пассажиропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек в год.

с чего всё началось

Правительство РФ обсуждает механизм развития малых региональных аэропортов с пассажиропотоком от 50 тысяч до 500 тысяч человек в год. Рассматривается вариант передачи их в управление крупным холдингам на условиях концессии. Взять на себя управление готовы «Аэропорты регионов» и «Новапорт».

Региональные аэропорты могут отдать в управление холдингам

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