Экономика
BFM.ruКрупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты
Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тысяч человек в год, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
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Крупные холдинги могут получить в управление малые региональные проекты Правительство и аэропортовое сообщество обсуждают новый механизм развития малых региональных аэропортов с пассажиропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек в год.Коммерсантъвчера в 19:23
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Экономика
WSJ: Saudi Aramco может выйти на IPO в Токио, Лондоне или Гонконге
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех в начале июля сообщил журналистам, что Saudi Aramco может выйти на IPO в 2020-2021 годах, процесс подготовки к публичному размещению акций не остановлен.
ТАСС вчера в 18:38
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Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
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Газета.Ru вчера в 06:33
Спорт
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки. Трагедия произошла в Красноярске.
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Происшествия
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Российская газета 02:23
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Коммерсантъ вчера в 17:24
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
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Ведомости вчера в 17:34
Гаджеты
Apple назначила дату презентации iPhone 11
Евразия Daily вчера в 21:34
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Телепрограмма 00:31
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ВЭБ забрал себе на баланс токсичные активы Связь-банка на 24 млрд руб
Связь-банк раскрыл стоимость плохих активов, которые госкорпорация ВЭБ.РФ выкупила с его баланса — 24,3 млрд руб. Речь идет о продаже кредитов, пяти паевых фондов, в основном занимающихся недвижимостью, а также ряда других активов, говорится в отчетности Связь-банка за первое полугодие по МСФО.
РБК вчера в 19:43
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Муж Лолиты изменял ей во время брака и ушел к другой женщине
Paparazzi.ru 03:19
Транспорт
На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия
Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
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BFM.ru 01:32
Политика
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.
Газета.Ru 02:03
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Новое дополнение к Total War: Warhammer II расширит список лордов, юнитов и монстров
3DNews 03:10
Экономика
В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ
Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
РБК 02:00
Общество
В МВД предостерегли горожан от участия в незаконной акции 31 августа
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, полиция призывает москвичей воздержаться от участия в несогласованной с властями акции на Хохловской площади: - В сети распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади.
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Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
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Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
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Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Футбол
Эвра уверен, что Погба не покинет «МЮ»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил уверенность в том, что хавбек Поль Погба не покинет «красных дьяволов» в оставшиеся дни трансферного окна.
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Василий Кикнадзе: Продали абонементов на 10 процентов меньше, выручили на 18 процентов больше
Генеральный директор Локомотива Василий Кикнадзе рассказал об итогах продаж абонементов на новый сезон.
Советский спорт 02:32
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
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Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 11:36