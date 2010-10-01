Экономика

BFM.ruBFM.ruКрупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты

Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тысяч человек в год, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
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с чего всё началось

Аэропорты собирают под крыло

Крупные холдинги могут получить в управление малые региональные проекты Правительство и аэропортовое сообщество обсуждают новый механизм развития малых региональных аэропортов с пассажиропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек в год.
Коммерсантъвчера в 19:23

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«Ъ»: крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты

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Региональные аэропорты могут отдать в управление холдингам

News.ruвчера в 22:34

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Компания Вексельберга может получить в управление региональные аэропорты

URA.Ruвчера в 23:50

Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты

BFM.ruвчера в 22:11
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
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Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех в начале июля сообщил журналистам, что Saudi Aramco может выйти на IPO в 2020-2021 годах, процесс подготовки к публичному размещению акций не остановлен.
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C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
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Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
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В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене

Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.
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Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, полиция призывает москвичей воздержаться от участия в несогласованной с властями акции на Хохловской площади: - В сети распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади.
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Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Генеральный директор Локомотива Василий Кикнадзе рассказал об итогах продаж абонементов на новый сезон.
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24 мобильных медицинских комплекса получит Ростовская область

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 11:36
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