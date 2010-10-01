Крупные холдинги могут получить в управление малые региональные проекты Правительство и аэропортовое сообщество обсуждают новый механизм развития малых региональных аэропортов с пассажиропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек в год.

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Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тыс. человек в год, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты

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