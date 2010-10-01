Экономика

BFM.ruBFM.ruКрупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты

Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тыс. человек в год, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
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с чего всё началось

Аэропорты собирают под крыло

Крупные холдинги могут получить в управление малые региональные проекты Правительство и аэропортовое сообщество обсуждают новый механизм развития малых региональных аэропортов с пассажиропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек в год.
Коммерсантъвчера в 19:23

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Компания Вексельберга может получить в управление региональные аэропорты

URA.Ruвчера в 23:50

«Аэропорты регионов» предложили объединить малые аэропорты на словиях концессии

Интерфакс00:00

Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты

BFM.ruвчера в 22:11

Региональные аэропорты могут отдать в управление холдингам

News.ruвчера в 22:34

Аэропорты собирают под крыло

Коммерсантъвчера в 19:23
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Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии

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Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты

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ГлобалМСК.ру вчера в 09:52
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Боевики «Азова» захватили трех военнослужащих ДНР

Инфорос вчера в 07:30
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В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете

С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
Известия вчера в 19:20
Политика

На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
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В России появятся четыре новых математических центра мирового уровня

Совет по господдержке, созданию и развитию математических центров под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой определил четыре новых проекта на базе уже существующих НИИ и вузов, которые получат государственное финансирование в 3,5 млрд рублей на шесть лет.
Интерфакс вчера в 15:09
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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

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Российская газета вчера в 20:00
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
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Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
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Происшествия

Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» готовится совершить аварийную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает в пятницу, 30 августа, Е1.RU.
Известия вчера в 23:52
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«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге чемпионов

Чемпиону России "Зениту" досталась группа G. Волей Уэсли Снейдера и Петера Чеха второй командой в этой группе стала португальская "Бенфика".
Российская газета вчера в 13:01
Футбол

Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»

Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
Спорт-Экспресс вчера в 16:45
Политика

Верховная рада одобрила отставку украинского генпрокурора Луценко

Украинский парламент на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко.
Политика Сегодня вчера в 18:10
Происшествия

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии

РБК вчера в 23:46
Политика

Кикабидзе объяснил, почему не посещает РФ

Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.
News.ru вчера в 16:45
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru вчера в 17:49
Политика

Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия вчера в 05:39
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

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Происшествия

Грузовик въехал в частный дом в Новосибирске: три человека пострадали

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.
АиФ Новосибирск вчера в 23:16
Авто

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По оценкам специалистов компании, около 1% из 30 168 экземпляров Telluride, о которых идет речь, имеют неправильные узлы ремней безопасности.
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РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
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Дарья Жукова показала помолвочное кольцо

Скоро Жукова выйдет замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. Невеста уже похвасталась поклонникам роскошным кольцом на безымянном пальце.
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Депутаты гордумы приняли проект Генплана Барнаула

31 человек проголосовал за, пять – против Проект Генерального плана развития Барнаула до 2036 года приняли на сессии городской думы 30 августа.
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У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

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ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом

Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

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Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
РИА Новости вчера в 20:08
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