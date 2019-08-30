Экономика

BFM.ruBFM.ruКрупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты

Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тысяч человек в год, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
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с чего всё началось

Аэропорты собирают под крыло

Крупные холдинги могут получить в управление малые региональные проекты Правительство и аэропортовое сообщество обсуждают новый механизм развития малых региональных аэропортов с пассажиропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек в год.
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Региональные аэропорты могут отдать в управление холдингам

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Региональные аэропорты хотят передать в управление крупным холдингам

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«Аэропорты регионов» предложили объединить малые аэропорты на словиях концессии

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Компания Вексельберга может получить в управление региональные аэропорты

URA.Ruвчера в 23:50

Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты

BFM.ruвчера в 22:11

Аэропорты собирают под крыло

Коммерсантъвчера в 19:23
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:09, Вашингтон
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«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
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В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ

19-летняя студентка из Москвы впала в кому в результате несчастного случая.
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News.ru вчера в 16:45
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В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика

Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией

Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
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Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
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Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019

На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
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Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
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Курсы реабилитации и новые контракты не смогли избавить 20-летнюю модель от пагубной зависимости.
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Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".
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Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
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Ученые считают, что большинство теорий о молоке являются мифами. Некоторые из них им уже удалось опровергнуть научным путем.
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
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Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе

Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
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В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря

В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
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Правительство России увеличило уставный капитал ОАО "РЖД" на 84,07 млрд рублей.
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Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине

Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
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На МКС сработала аварийная сигнализация

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Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в четверг в Монако, стали известны соперники петербургского "Зенит" и "Локомотива".
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