Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 летРБК 00:00
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Читать в источнике
Оценить85
с чего всё началось
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы Россия стала сверхдержавой как СССР
Положительно позиции России на мировой арене оценивают 72% опрошенных россиян Только треть россиян (34%) считают приоритетной целью для страны возвращение статуса супердержавы.
Обновлено в 05:08
Политика
Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
«Росморпорт» объяснил причину инцидента с парусником «Мир» в Германии
«Мир» находился в порту Бремерхафена по случаю городского фестиваля «SeeStadFest» с 23 по 26 мая текущего года.
Обновлено в 05:08
Политика
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Компания BMW представила новое поколение BMW 1-Series
Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущена с Плесецка
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк.
Обновлено в 02:45
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Религия
В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил «скверные протесты» в Екатеринбурге с расстрелом последнего российского царя Николая II и его семьи.
Обновлено в 04:32
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Как сообщает "Федеральное Агентство Новостей", специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
В России придумали, как вдвое продлить срок службы стрелкового оружия
Холдинг ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") запатентовал технологию, которая вдвое увеличивает срок службы автоматического стрелкового оружия и повышает надежность его работы, сообщает в понедельник пресс-служба госкорпорации.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Губернатор Иркутской области попал в больницу
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с Snapdragon и 5G-модемом
Обновлено в 05:01
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Кино
Реакция Харингтона и Кларк на финал «Игры престолов» попала на видео
Харингтон и Кларк еще остаются сидеть в комнате, после того как ее покинули остальные актеры.
Обновлено в 04:41
Гаджеты
AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000
Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Массовый побег заключенных из колонии после пожара произошел в Одессе
В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки, сообщает "Думская". В настоящее время в здании пожар.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой
Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43