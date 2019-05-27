Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 летРБК 00:00

с чего всё началось

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

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