Энергетика
В 2019 году газ придет и в Уссурийск, где подключат пять котельных, микрорайон "Радужный", сахарный, локомотиво-ремонтный заводы, масложиркомбинаты, а также поселки Кневичи и Заводской Артемовского городского округа. Во Владивостоке все котельные должны быть переведены на газ к 2020 году.
Российская газета01:17
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Инвестиции «Газпрома» в газификацию Приморья до 2020 г. составляют 39 млрд руб., край выделяет 16 млрд
Интерфакс - Россиявчера в 21:49
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Энергетика
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Обновлено вчера в 04:12
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Обновлено в 01:27
Энергетика
Польская PGNiG получит третий в 2018 г спотовый груз СПГ из США
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Как подорожание топлива в ДНР скажется на тарифах перевозчиков
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Обновлено вчера в 01:19
Энергетика
Строительство разрекламированного нефтезавода в Узбекистане приостановлено
Обновлено вчера в 16:59