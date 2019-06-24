Крупные банки запретили сотрудникам фотографировать экраны компьютеровForbes вчера в 05:53

Крупные банки ввели для сотрудников прямые запреты на фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов. Ограничения зафиксированы в нормативных документах или договорах, сообщили представители банков.

с чего всё началось

Сбербанк, «ЮниКредит», «ФК Открытие» и ВТБ запретили своим работникам фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов. Отныне ограничения прописаны в договорах или нормативных документах, сообщает РБК.

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