Экономика

Крупные банки запретили сотрудникам фотографировать экраны компьютеровForbes вчера в 05:53

Сбербанк, «ЮниКредит», «ФК Открытие» и ВТБ запретили своим работникам фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов. Отныне ограничения прописаны в договорах или нормативных документах, сообщает РБК.
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Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

Крупные банки ввели для сотрудников прямые запреты на фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов. Ограничения зафиксированы в нормативных документах или договорах, сообщили представители банков.
РБКвчера в 00:02

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Крупные банки запретили своим сотрудникам фотографировать экраны компьютеров с помощью личных телефонов

Эхо Москвывчера в 08:03

РБК: банки запрещают сотрудникам фотографировать экраны рабочих компьютеров

ТАССвчера в 03:40

Работникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

Snob.ruвчера в 01:37

Банковские данные россиян начали защищать по-новому

Lenta.ruвчера в 02:38

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Известиявчера в 02:22

Работникам крупных банков в России запретили фотографировать экраны компьютеров

Коммерсантъвчера в 03:17

Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

РБКвчера в 00:02
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Политика

Бунтам в Грузии помогли платные поездки на лифтах

Напомним, что нынешние протесты в Грузии начались якобы из-за того, что российский депутат Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия уселся на место спикера грузинского парламента.
Обновлено вчера в 10:33
Кино

Стало известно, кто заменит Киану Ривза в новой «Матрице»

Уточняется, что съемки над фильмом начнутся в Чикаго в 2020 году. Ранее сообщалось, что сестры Вачовски снимут новую "Матрицу".
Обновлено вчера в 15:35
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 16:19
Футбол

Известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Стало известно, какие сборные сыграют в четвертьфинале Кубка Америки - 2019, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:44
Финансы

Рубль в июле: позитива станет еще больше

Цена на нефть оказывала рублю поддержку, подорожав в течение первых двух декад июня на 6,7 процента, до 64,58 доллара за баррель, хотя на апрельские уровни так и не вышла.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Сколько Бари Алибасов заработал на своей болезни

Напомним: 4 июня Бари Алибасов был госпитализирован, после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье

Роскачество подвело итоги исследования детского питания

Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.
Обновлено в 01:00
Баскетбол

Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА

На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Политика

Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Взрывы на военном складе в Казахстане не прекратились

На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь продолжаются взрывы, тушение пожара приостановлено, сообщил глава МВД страны Ерлан Тургумбаев.
Обновлено в 00:59
Политика

Путин разрешил транзит некоторых украинских товаров через Россию

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий перевозку отдельных видов товаров с Украины через территорию РФ.
Обновлено вчера в 08:06
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В Татарстане из-за сильного ветра сорвало крыши у домов и школы

В Нурлате произошел порыв крыши складского помещения из профнастила на площади 50 кв.м. Из-за этого пострадали автомобили ВАЗ-2110 и Daewoo Nexia.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

Пять человек пострадали в результате столкновения трех машин в Якутии

В результате ДТП различные травмы получили пять человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 00:57
Здоровье

В Приморье появится 11 центров амбулаторной онкологической помощи

В девяти населенных пунктах Приморья появятся центры онкологической помощи.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Экономика

С 1 августа повысят пенсии

С 1 августа работающие пенсионеры, за которых страхователи (работодатели) уплачивали страховые взносы в 2018 году, получат пенсию в повышенном размере.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Харатьяна возмужал и стал копией актера

Супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения поделилась редким фотоснимком, на котором она запечатлена в окружении своего 59-летнего мужа и 21-летнего сына Ивана.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность

В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ

После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация Украины может приостановить свое участие, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено вчера в 21:31
Кино

Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку в постере «Человека-паука»

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон рассказал об ошибке на новом постере к фильму «Человека-паук: вдали от дома».
Обновлено в 00:04
Культура

Глава Минобра Хакасии сказала, что «Горе от ума» написал Радищев

Лариса Гимазутина, возглавляющая министерство образования Хакасии, допустила в прямом эфире канала «Абакан-24» ошибку.
Обновлено в 01:26
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Политика

США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности

Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году.
Обновлено в 01:16
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
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