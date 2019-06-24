Экономика
Крупные банки запретили сотрудникам фотографировать экраны компьютеровForbes вчера в 05:53
Сбербанк, «ЮниКредит», «ФК Открытие» и ВТБ запретили своим работникам фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов. Отныне ограничения прописаны в договорах или нормативных документах, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Крупные банки ввели для сотрудников прямые запреты на фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов. Ограничения зафиксированы в нормативных документах или договорах, сообщили представители банков.РБКвчера в 00:02
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Работникам крупных банков в России запретили фотографировать экраны компьютеров
Коммерсантъвчера в 03:17
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:32, Вашингтон
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Уточняется, что съемки над фильмом начнутся в Чикаго в 2020 году. Ранее сообщалось, что сестры Вачовски снимут новую "Матрицу".
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Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
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Политика
Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
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В Татарстане из-за сильного ветра сорвало крыши у домов и школы
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В результате ДТП различные травмы получили пять человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ГИБДД.
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Здоровье
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Шоу-бизнес
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В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
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Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
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С 1 августа повысят пенсии
С 1 августа работающие пенсионеры, за которых страхователи (работодатели) уплачивали страховые взносы в 2018 году, получат пенсию в повышенном размере.
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Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность
В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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Политика
В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
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Обновлено вчера в 21:31
Кино
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Культура
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Лариса Гимазутина, возглавляющая министерство образования Хакасии, допустила в прямом эфире канала «Абакан-24» ошибку.
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Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Политика
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В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
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