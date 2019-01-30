Происшествия
Крупную сумму денег и оружие изъяли при обысках у сенатора АрашуковаАргументы и Факты вчера в 20:54
На имущество фигурантов уголовного дела будет наложен арест Сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную сумму денег, драгоценности и оружие во время обысков у сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, передает ТАСС.
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Сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную сумму денег, драгоценности и оружие во время обысков у сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова - советника гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз".ТАССвчера в 14:23
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ТАСС: при обысках у Арашуковых изъяли деньги, драгоценности и оружие
Московский Комсомолецвчера в 14:54
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