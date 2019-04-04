Происшествия
Крупное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон», есть погибшиеApartment.Ru 01:22
По данным ГУ МЧС России по Московской области, на трассе М-4 «Дон» микроавтобус столкнулся с фурой. Инцидент произошел в городском округе Домодедово.
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Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Названа причина смерти режиссера Георгия Данелии
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет в четверг, 4 апреля, в результате резкого ухудшения состояния здоровья.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Жительнице Красноярска запретили снимать обшарпанные стены больницы, объяснив это врачебной тайной
Посетительнице детской больницы в Красноярске запретили снимать в медицинском учреждении, объяснив это врачебной тайной.
Обновлено в 08:58
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во время гастролей
Обновлено вчера в 07:49
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Транспорт
В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны
Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.
Обновлено в 09:55
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
Президент Украины Петр Порошенко принял условия лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, заявил представитель его штаба Олег Медведев.
Обновлено в 10:16
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Кино
Путин поздравил с 91-летием актрису Элину Быстрицкую
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Элину Быстрицкую.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Основные причины отрыва тромба назвал эксперт
Главными причинами образования тромбов доктор называет малоподвижный образ жизни, злоупотребление спиртными напитками, курение и хронические болезни.
Обновлено в 08:47
Технологии
Фармкомпания Bayer на протяжении года подвергалась кибератакам
Фармацевтический немецкий концерн Bayer на протяжении года постоянно подвергался хакерским атакам.
Обновлено в 05:59
Авто
Tesla зафиксировала рекордное падение продаж за квартал
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента
В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Наука
В Египте найдены гробницы первых фараонов
В ходе работы были найдены помещения, где захоронили египетского фараона Джедкара Исеси и его жены.
Обновлено вчера в 15:55
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы с самым большим распространением ВИЧ
Общее число россиян, живущих с ВИЧ, в прошлом году достигло 1 007 369 человек, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 05:19
Финансы
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам резко снизилась
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях резко снизилась, составив 7,53% по итогам третьей декады марта после 7,72% за вторую декаду.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Футбол
Семин верит в возвращение Кокорина и Мамаева в футбол
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно решения суда продлить срок ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбек "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Футбол
«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит
Обновлено в 10:20
Политика
ЦИК Украины огласил итоговые результаты выборов президента
Выборы нового президента страны прошли на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:49
Политика
Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год.
Обновлено в 08:40
Политика
Путин заинтересовался поиском затонувших на Балтике подлодок
Президент России Владимир Путин заинтересовался проектом по поиску подлодок, затонувших на Балтике в Великую Отечественную войну.
Обновлено в 09:15