Экономика

Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на УралеREGNUM вчера в 11:46

На уральском месторождении «Мариинский прииск» был обнаружен изумруд весом 1,6 кг. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба компании «Мариинский прииск». Данный изумруд стал крупнейшим камнем этой породы, обнаруженным за последние 30 лет.
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На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд

РИА Новостивчера в 10:13

На Урале нашли самый большой за последние 30 лет изумруд

URA.Ruвчера в 07:12

На Урале нашли изумруд-гигант весом 1,6 килограмма

ТагилСити.рувчера в 05:45

Изумруд весом почти 2 кг нашли на Урале впервые за 30 лет

Телеканал 360°вчера в 06:35

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Интерфаксвчера в 05:26

Крупнейший за почти 30 лет изумруд весом 1,6 кг найден на Урале

ТАССвчера в 04:55

На Среднем Урале нашли крупнейший изумруд XXI века

АиФ Уралвчера в 04:48
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:19, Ашберн

Россия обзавелась редким изумрудом

Вести.UZвчера в 13:18
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Технологии

Основатель Huawei предложил платить студентам НГУ больше, чем в Google

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что намерен предлагать выпускникам Новосибирского государственного университета зарплаты выше, чем крупнейший американский IT-гигант Google.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

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Обновлено в 05:10
Общество

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Американские дипломаты принесли два англо-русских словаря обвиняемому в шпионаже гражданину четырех стран Полу Уилану, находящемуся в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 04:46
Наука

У подростков с расстройством поведения заметили аномальную активность коры мозга

У девочек с расстройством поведения исследователи заметили более низкую активность левой дорсолатеральной префронтальной коры и угловой извилины по сравнению с контрольной группой.
Обновлено в 03:46
Энергетика

Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Общество

МЧС предупредило о сильной жаре в Москве

Обновлено в 04:47
Армия и оружие

В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова

В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 05:06
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Лондонские "Арсенал" и "Челси" встретятся в финале футбольной Лиги Европы. Встреча пройдет 29 мая в столице Азербайджана - Баку.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина

В Московской области полицейские задержали пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач.
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Футбол

Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»

Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 05:08
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

В Сургуте заведующая детсадом "Золотая рыбка" написала заявление об увольнении после появления видео с корпоратива, на котором был исполнен костюмированный стриптиз.
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Утром 29 мая в Киеве на территории судостроительного завода «Кузня на Рыбальском», который выполняет оборонные заказы, загорелся корабль.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35

Обновлено в 02:56
Театры

Богомолов прокомментировал назначение худруком Театра на Малой Бронной

Режиссёр Константин Богомолов в разговоре с RT прокомментировал своё назначение новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 05:05
Политика

Климкин: решение ООН сломало логику РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
Общество

Горничные отелей описали идеальных постояльцев

Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.
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Происшествия

Московские следователи вернули матери сына, похищенного в 2015 году

Московские следователи нашли и вернули матери ее малолетнего сына, похищенного в 2015 году.
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Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
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Авто

Лимитированная серия Renault Arkana получила новый цвет

Купе-кроссовер Renault Arkana лимитированной серии Edition One получил новый эксклюзивный цвет — коричневый Tenakuru.
Обновлено в 04:44
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о невыплате пенсий ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о невыплате пенсий как одном из факторов высоких темпов экономического роста Китая, произнесенные им на Столыпинском форуме.
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Политика

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, за нападениями на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран.
Обновлено в 04:15
Происшествия

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РЕН ТВ установил личность мужчины, уволенного из армии, который пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти: по некоторым данным, им оказался Владимир Дзебниаури.
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Армия и оружие

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«Вокруг моста постоянно дежурят зенитно-ракетные комплексы «Тор», «Панцирь» и «Бук-М2», способные «порвать» в клочья любого террориста, причём ещё даже до запуска ракеты», - цитирует еженедельник «Звезда» свой источник в управлении, курирующем безопасность стратегического путепровода.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
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Кино

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Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видео с протестами в Екатеринбурге

Редакция интернет-издания «Екатеринбург онлайн» получила от Роскомнадзора требование удалить онлайн-трансляции с акций протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
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Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
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