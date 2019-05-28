Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на УралеREGNUM вчера в 11:46
На уральском месторождении «Мариинский прииск» был обнаружен изумруд весом 1,6 кг. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба компании «Мариинский прииск». Данный изумруд стал крупнейшим камнем этой породы, обнаруженным за последние 30 лет.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Технологии
Основатель Huawei предложил платить студентам НГУ больше, чем в Google
Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что намерен предлагать выпускникам Новосибирского государственного университета зарплаты выше, чем крупнейший американский IT-гигант Google.
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59-летний Дмитрий Мезенцев, назначенный послом России в Беларуси, считает своей магистральной задачей и целью на новом посту работу по расширению связей России и Беларуси.
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Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану выдали два англо-русских словаря
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У подростков с расстройством поведения заметили аномальную активность коры мозга
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Энергетика
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Армия и оружие
В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова
В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
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Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
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Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза
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Утром 29 мая в Киеве на территории судостроительного завода «Кузня на Рыбальском», который выполняет оборонные заказы, загорелся корабль.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35
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Театры
Богомолов прокомментировал назначение худруком Театра на Малой Бронной
Режиссёр Константин Богомолов в разговоре с RT прокомментировал своё назначение новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
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Климкин: решение ООН сломало логику РФ
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Происшествия
Московские следователи вернули матери сына, похищенного в 2015 году
Московские следователи нашли и вернули матери ее малолетнего сына, похищенного в 2015 году.
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Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
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Лимитированная серия Renault Arkana получила новый цвет
Купе-кроссовер Renault Arkana лимитированной серии Edition One получил новый эксклюзивный цвет — коричневый Tenakuru.
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Экономика
Орешкин объяснил свои слова о невыплате пенсий ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о невыплате пенсий как одном из факторов высоких темпов экономического роста Китая, произнесенные им на Столыпинском форуме.
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Болтон обвинил Иран в атаках на танкеры у берегов ОАЭ
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РЕН ТВ установил личность мужчины, уволенного из армии, который пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти: по некоторым данным, им оказался Владимир Дзебниаури.
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Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
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Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете
Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
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Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
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Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
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Редакция интернет-издания «Екатеринбург онлайн» получила от Роскомнадзора требование удалить онлайн-трансляции с акций протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
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Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
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Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
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