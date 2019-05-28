Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на УралеREGNUM вчера в 11:46

На уральском месторождении «Мариинский прииск» был обнаружен изумруд весом 1,6 кг. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба компании «Мариинский прииск». Данный изумруд стал крупнейшим камнем этой породы, обнаруженным за последние 30 лет.

Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале

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