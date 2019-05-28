Экономика

Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на УралеREGNUM вчера в 11:46

На уральском месторождении «Мариинский прииск» был обнаружен изумруд весом 1,6 кг. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба компании «Мариинский прииск». Данный изумруд стал крупнейшим камнем этой породы, обнаруженным за последние 30 лет.
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URA.Ruвчера в 07:12
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Россия обзавелась редким изумрудом

Вести.UZвчера в 13:18
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
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Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
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Роскачество проверило мясной фарш

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Обновлено в 03:08
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Президент России Владимир Путин перед началом саммита Евразийского экономического союза кратко пообщался с президентами Белоруссии и Казахстана - Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым.
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Армия и оружие

К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения

Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
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Как английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы в Баку

Английские "Челси" и "Арсенал" встретятся в финале Лиги Европы, который пройдет в Баку на 70-тысячном стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 04:01
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«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
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Происшествия

В Москве после падения с кровати в больнице умер 9-месячный мальчик

Сотрудники правоохранительных органов Москвы начали расследование смерти 9-месячного мальчика после падения с кровати в медицинском учреждении.
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Происшествия

Московские следователи вернули матери сына, похищенного в 2015 году

Московские следователи нашли и вернули матери ее малолетнего сына, похищенного в 2015 году.
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Китайский луноход «Юйту-2» возобновил работу

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Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
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Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
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В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии

В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
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В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding

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Пьяный украинский депутат устроил скандал в прямом эфире

Народного украинского депутата Игоря Мосийчука заподозрили в появлении в нетрезвом состоянии в прямом эфире.
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Гоген Солнцев открыто заявил, что хотел бы жениться на другой женщине

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Погба согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»

По данным источника, первым трансфером «Реала» во время летнего межсезонья станет полузащитник «Челси» Эден Азар, а затем сливочные купят Погба.
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В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль

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Театры

Константин Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов назначен художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 03:58
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