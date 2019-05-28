Экономика

Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на УралеREGNUM 11:46

На уральском месторождении «Мариинский прииск» был обнаружен изумруд весом 1,6 кг. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба компании «Мариинский прииск». Данный изумруд стал крупнейшим камнем этой породы, обнаруженным за последние 30 лет.
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На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд

РИА Новости10:13

Крупнейший за почти 30 лет изумруд весом 1,6 кг найден на Урале

ТАСС04:55

Изумруд весом почти 2 кг нашли на Урале впервые за 30 лет

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Интерфакс05:26

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URA.Ru07:12

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АиФ Урал04:48
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 15:29, Ашберн

Россия обзавелась редким изумрудом

Вести.UZ13:18
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