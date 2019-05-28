Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на УралеREGNUM вчера в 11:46

На уральском месторождении «Мариинский прииск» был обнаружен изумруд весом 1,6 кг. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба компании «Мариинский прииск». Данный изумруд стал крупнейшим камнем этой породы, обнаруженным за последние 30 лет.

Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале

Хоккей Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Четырехлетнего ребенка насмерть сбил автобус в Ангарске Полиция выясняет все обстоятельства Рейсовый автобус сбил четырехлетнего мальчика в Ангарске.

Происшествия Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.

Политика Два политолога устроили скандал в эфире «России 1» По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.

Технологии Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями У Райффайзенбанка соотношение push-уведомлений и СМС-сообщений составляет 1 к 3, у банка "Открытие" доля push-уведомлений доходит до 25 процентов.

Происшествия Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.

Экономика Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости.

Экономика В России модернизируют сторублевые купюры Центральный банк России в 2019 году модернизирует треть сторублевых купюр.

Экономика США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран США опустились с первой на третью строчку в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном Международным институтом управленческого развития (Швейцария).

Происшествия Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Музыка Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.

Политика Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.

Технологии Основатель Huawei хочет бороться с Google за студентов из Новосибирска Жэнь Чжэнфэй заявил, что последние шесть лет новосибирских студентов, которые побеждали на Международной олимпиаде по информатике, перехватывали в Google, предлагая зарплаты в пять-шесть раз выше стандартных.

Общество Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.

Политика Обязанности своих заместителей перераспределил губернатор Ростовской области Губернатор Ростовской области Василий Голубев на время перераспределил обязанности своих заместителей, сообщает правительство региона.

Политика Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил Кравчук Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему новый глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Сааакашвили.

Общество Горничные отелей описали идеальных постояльцев Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.

Финансы Льготную ипотеку под 6% взяли почти 10 тысяч российских семей с детьми Почти 10 тысяч российских семей с детьми воспользовались льготной ипотекой со ставкой в 6%, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия Фигурант дела о загрязнении нефти Трушев не смог обжаловать арест Самарский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заочный арест Романа Трушева, находящегося в международном розыске по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здоровье Правила обязательного медицинского страхования в России изменились Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС) в России вступают в силу согласно приказу Минздрава РФ.