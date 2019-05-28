Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на УралеREGNUM 11:46
На уральском месторождении «Мариинский прииск» был обнаружен изумруд весом 1,6 кг. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба компании «Мариинский прииск». Данный изумруд стал крупнейшим камнем этой породы, обнаруженным за последние 30 лет.
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В новый состав ВАК вошли 139 человек, из них 94 (68%) в комиссию ранее не входили, отметил РБК.
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Три жительницы Ростова-на-Дону до смерти забили своего знакомого
Сотрудники управления Следственного комитета по Ростовской области задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, которых подозревают в избиении знакомого до смерти, возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
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Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью соответствует национальным интересам Чехии.
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Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
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Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
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Саакашвили объявил о возвращении на Украину
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Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch
Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.
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В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".
Обновлено в 11:22
Авто
Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны
Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.
Обновлено в 03:58
Экономика
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Макаревич прокомментировал свое участие в патриотическом концерте у стен Кремля
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу выступления группы у стен Кремля.
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Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
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Обновлено в 10:58
Происшествия
Школьник напал на девочку с топором в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
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В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
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В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
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Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
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Новосибирский клуб заменит ранее переведенное в Западную конференцию нижегородское Торпедо.
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