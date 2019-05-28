Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на УралеREGNUM 11:46
На уральском месторождении «Мариинский прииск» был обнаружен изумруд весом 1,6 кг. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба компании «Мариинский прииск». Данный изумруд стал крупнейшим камнем этой породы, обнаруженным за последние 30 лет.
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В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
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Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области
Проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего.
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Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе
Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 15:04
Общество
В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации
В пяти районах столицы вечером, 28 мая, прошли публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации - будущую застройку обсудили жители районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Люблино и Покровское-Стрешнево.
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Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости
Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.
Обновлено в 09:43
Здоровье
По новым правилам ОМС россиян «заставят» проходить диспансеризацию
28 мая вступили в силу новые правила: нас будут постоянно информировать о наших правах, а оказанную медпомощь — контролировать на каждом этапе.
Обновлено в 12:03
Религия
В РПЦ считают, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построят
Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков считает, что храм святой Екатерины в Екатеринбурге рано или поздно построят, и как сторонники храма, так и протестовавшие "будут крестить там своих детей".
Обновлено в 15:24
Общество
Долго рассматривавших солнце сектантов признали экстремистами
Самарское отделение религиозной группы «Алля-Аят» («Элле-Аят»), члены который проповедовали лечение «длительным рассматриванием солнца» и «специальными чаями», признали экстремистским.
Обновлено в 12:08
Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено в 13:08
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
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Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
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Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group
По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.
Обновлено в 11:21
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Энергетика
Росстандарт отметил улучшение качества топлива в России
Было отмечено снижение нарушений по физико-химическим свойствам топлива, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:30
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
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Политика
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией
Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
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Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины
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Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Культура
Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети»
В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.
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Здоровье
В России рак желудка выявляется в 40% случаев на поздней стадии
По словам специалиста, средняя продолжительность жизни человека, у которого диагностировали рак желудка на поздней стадии, составляет 12 месяцев.
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Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37
Гаджеты
Xiaomi показал «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 14:58