Общество

Крупнейший в мире аэропорт появился в ПекинеРоссийская газета 01:49

В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин". Он находится в южной части Пекина в 46 километрах от центра столицы. Его площадь занимает территорию в один миллион квадратных метров.
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Завершено строительство самого крупного аэропорта в мире

Газета.Ru01:20

В Пекине построили самый большой в мире аэропорт

Известия00:00

В Китае достроили крупнейший аэропорт в мире

Говорит Москва00:29

В Китае завершилось строительство одного из крупнейших аэропортов мира

RT на русском00:44

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

Lenta.ruвчера в 23:26

Крупнейший в мире аэропорт возвели в Пекине

Телеканал 360°вчера в 22:45

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

РИА Новостивчера в 22:13
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

Обновлено вчера в 22:02
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Обновлено вчера в 14:45
Общество

Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой

По мнению певца, Алибасов ловко манипулирует прессой ради собственной выгоды.
Обновлено вчера в 12:52
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В Подмосковье обнаружено тело 17-летнего подростка

Накануне, 28-06-2019, в утреннее время в частном жилище в Наро-Фоминске Московской области обнаружено тело 17-летнего юноши.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие

Боевик «Азова» заявил о наличии «Элерона» у НМ ДНР

Боевики националистического формирования «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) продолжают заявлять о «сборе доказательств» наличия у НМ ЛДНР российских вооружений.
Обновлено в 00:11
Политика

Немецкий политик раскритиковала санкции против России

Мануэла Швезиг, руководитель Социал-демократической партии Германии и премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания выступила с критикой антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Из Канска эвакуировали 17 человек из-за наводнения

По данным городского управления ГО и ЧС, уровень воды в реке Кан составляет 425 сантиметров и продолжает подниматься.
Обновлено в 01:16
Общество

Дорожники приступили к расчистке улиц в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области

Обновлено в 00:57
Экономика

Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам

В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух Корей

Обновлено в 01:42
Спорт

Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций

В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото

Многие местные жители сочли фото неприличным и оскорбительным. Данный снимок также стал поводом для забастовки.
Обновлено вчера в 23:25
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено вчера в 17:31
Футбол

Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Политика

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Политика

Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до пяти

Паводок в Иркутской области продолжается уже несколько дней и спровоцирован ливневыми дождями. В ряде населенных пунктов действует режим ЧС.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Авто

УАЗ показал забытую версию «Буханки»

Одной из самых необычных и интересных идей специалисты Ульяновского автозавода признали экспериментальную версию 11-местного микроавтобуса «Десна» от сотрудников предприятия ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Сервис по поиску авиабилетов убрал рейсы в Крым

Сервис Skyscanne, который помогает найти авиабилеты, перестал показывать рейсы в Крым.
Обновлено вчера в 10:34
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