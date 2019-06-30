Общество
Крупнейший в мире аэропорт появился в ПекинеРоссийская газета 01:49
В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин". Он находится в южной части Пекина в 46 километрах от центра столицы. Его площадь занимает территорию в один миллион квадратных метров.
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Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
Обновлено вчера в 22:02
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой
По мнению певца, Алибасов ловко манипулирует прессой ради собственной выгоды.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Подмосковье обнаружено тело 17-летнего подростка
Накануне, 28-06-2019, в утреннее время в частном жилище в Наро-Фоминске Московской области обнаружено тело 17-летнего юноши.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
Боевик «Азова» заявил о наличии «Элерона» у НМ ДНР
Боевики националистического формирования «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) продолжают заявлять о «сборе доказательств» наличия у НМ ЛДНР российских вооружений.
Обновлено в 00:11
Политика
Немецкий политик раскритиковала санкции против России
Мануэла Швезиг, руководитель Социал-демократической партии Германии и премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания выступила с критикой антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Из Канска эвакуировали 17 человек из-за наводнения
По данным городского управления ГО и ЧС, уровень воды в реке Кан составляет 425 сантиметров и продолжает подниматься.
Обновлено в 01:16
Общество
Дорожники приступили к расчистке улиц в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области
Обновлено в 00:57
Экономика
Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух Корей
Обновлено в 01:42
Спорт
Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций
В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото
Многие местные жители сочли фото неприличным и оскорбительным. Данный снимок также стал поводом для забастовки.
Обновлено вчера в 23:25
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено вчера в 17:31
Футбол
Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Политика
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Политика
Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до пяти
Паводок в Иркутской области продолжается уже несколько дней и спровоцирован ливневыми дождями. В ряде населенных пунктов действует режим ЧС.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Авто
УАЗ показал забытую версию «Буханки»
Одной из самых необычных и интересных идей специалисты Ульяновского автозавода признали экспериментальную версию 11-местного микроавтобуса «Десна» от сотрудников предприятия ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Сервис по поиску авиабилетов убрал рейсы в Крым
Сервис Skyscanne, который помогает найти авиабилеты, перестал показывать рейсы в Крым.
Обновлено вчера в 10:34