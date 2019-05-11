Энергетика
Крупнейший в Белоруссии НПЗ возобновил переработку нефти из РоссииЭхо Москвы 10:00
Из пяти миллионов тонн загрязненной нефти на территории республики остается один миллион тонн. Это сообщил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. По его словам, предстоит огромная технологическая работа по вытеснению оставшейся не соответствующей ГОСТу нефти.
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