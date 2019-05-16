Экономика

Крупнейший независимый нефтепереработчик в России прекратил работуЭхо Москвы 22:00

Накануне Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа приостановила допуск завода к участию в торгах из-за «неисполнений обязательств». В Минэнерго заверили, что остановка НПЗ не повлияет на российский топливный рынок.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Крупнейший независимый нефтепереработчик в России прекратил работу

Эхо Москвы22:00

СПбМТСБ закрыла допуск к торгам Антипинскому НПЗ

Коммерсантъ Санкт-Петербург13:02

Санкт-Петербургская биржа закрыла Антипинскому НПЗ допуск к торгам

Rambler News Service11:43

СПбМТСБ приостановила допуск к торгам Антипинскому НПЗ из-за непоставок по договорам

ПРАЙМ10:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Общество

Балтусова прокомментировала сохранение дороги на месте обмеления Волги

Помощник главы РТ Олеся Балтусова на своей странице в Facebook прокомментировала возможность сохранения дороги, которая открылась после обмеления Волги.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Штаб Зеленского резко отреагировал на дату инаугурации

В любом случае, уже в конце мая станет понятно, станет ли роспуск Верховной рады первым указом избранного президента и что команда Зеленского дала депутатам взамен на дату инаугурации.
Обновлено в 12:53
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Музыка

Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

Обновлено в 18:10
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Происшествия

В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Общество

Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку

Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 20:19
Здоровье

Доказана опасность приготовленной пищи

Обновлено в 21:05
Футбол

Мирзов ударил игрока «Урала» из-за национальных оскорблений

Полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Резиуан Мирзов по окончании полуфинального матча Кубка России с «Уралом» ударил форварда гостей Владимира Ильина.
Обновлено в 08:32
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Здоровье

Медики рассказали о средствах, которые помогут наладить сон

Владимир Ковальзон советует не идти в поликлинику, если у вас возникли проблемы со сном, а купить в аптеке чаи, которые хорошо справляются с бессонницей.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Общество

В Башкирии вновь прогнозируется сильный ветер

МЧС Башкирии предупреждает жителей и гостей региона о непогоде.
Обновлено в 05:25
Общество

На выходных в Красноярск придет летняя жара

В воскресенье, 19 мая, в город придет настоящая летняя погода. Днем воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 22:05
Религия

Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тепу протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.
Обновлено в 23:19
Происшествия

В Хабаровском крае многодетная мать пыталась выбросить младенца в окно

Многодетная мать осуждена на шесть лет колонии общего режима за попытку задушить и скинуть с балкона девятимесячного сына, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Муж Нюши опубликовал ее снимок без макияжа

Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.
Обновлено в 17:00
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Хоккей

«Бостон» обыграл «Каролину» и увеличил отрыв в серии

Четвертый матч состоится 17 мая в 03.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что "Бостон" обыграл "Каролину" и повел в серии.
Обновлено 14 мая в 23:02
Интернет

Павел Дуров рассказал, почему WhatsApp на телефоне опасен

Обновлено в 04:59
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Футбол

«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 22:00
Политика

Помпео оценил переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное