Экономика

Крупнейший независимый нефтепереработчик прекратил работуВедомости вчера в 17:52

C начала апреля завод был переведен в режим горячей циркуляции, в котором работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти, и не производил моторные топлива.
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Санкт-Петербургская биржа закрыла Антипинскому НПЗ допуск к торгам

Rambler News Serviceвчера в 11:43

В Минэнерго рассказали о рисках для рынка после прекращения работы «Антипинского НПЗ»

Правда УрФО00:38

Крупнейший независимый нефтепереработчик прекратил работу

Ведомостивчера в 17:52

СПбМТСБ закрыла допуск к торгам Антипинскому НПЗ

Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 13:02

Крупнейший независимый нефтепереработчик в России прекратил работу

Эхо Москвывчера в 22:00

СПбМТСБ приостановила допуск к торгам Антипинскому НПЗ из-за непоставок по договорам

ПРАЙМвчера в 10:35
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Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Переменная облачность и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 16 мая

Переменная облачность и температура до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено 15 мая в 23:05
Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:28
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Авто

Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 02:15
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Политика

Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX

Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

В пресс-службе мэрии Рязани опровергли отсутствие игровой площадки в парке, на которое Владимиру Путину пожаловалась местная журналистка, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Хоккей

«Бостон» победил «Каролину» и стал первым финалистом Кубка Стэнли

Обновлено в 00:20
Наука

Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин

Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Спорт

WADA может открыть дело на основе данных московской лаборатории

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта 2019 г. генеральный директор WADA Оливье Ниггли на симпозиуме в Лозанне заявил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство открыло 154 дела после получения сообщений от своих информаторов.
Обновлено в 01:17
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено 15 мая в 22:00
Здоровье

Россиянам не хватает в рационе овощей и фруктов

Обновлено вчера в 19:16
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Футбол

Маурисио Перейра намерен сменить «Краснодар» на Испанию

Обновлено в 01:56
Происшествия

Ливневки не справляются: Екатеринбург затопило из-за сильного дождя

Из-за дождя, который начался еще вчера вечером, многие улицы оказались затоплены, а на дорогах образовались пробки.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие

В России впервые с 1974 года создадут новый снайперский патрон

Обновлено в 02:04
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении нефти в «Дружбе» написал явку с повинной

Фигурант дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" написал явку с повинной.
Обновлено 15 мая в 03:14
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Авто

Родстер «Крым» может получить силовые агрегаты Aurus

Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Обновлено в 01:50
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Air Astana опровергла аварийную посадку своего самолета в Шереметьеве

Пресс-служба казахстанской авиакомпании Air Astana опровергла сообщения о том, что посадка лайнера Airbus A320 в столичном аэропорту Шереметьево 16 мая носила аварийный характер.
Обновлено вчера в 23:58
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
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