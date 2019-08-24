с чего всё началось

Крупнейшая французская компания CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных перевозках по морю, не планирует использовать маршрут Северного морского пути и иные маршруты в Арктике из экологических соображений, заявил председатель правления компании и исполнительный директор Родольф Сааде.

Политика Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над Владивостоком, как, по его словам, это было сто лет назад.

Космос «Союз» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, корабль отошел от станции на безопасное расстояние.

Общество Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Политика «Шествие достоинства» вместо парада проходит в Киеве в День независимости Украины "Шествие достоинства", которое организовано вместо традиционного парада на День независимости Украины, проходит в субботу в центре Киева.

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Происшествия В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.

Хоккей «Ванкувер» подписал контракт с 18-летним латвийским вратарём Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» подписал трёхлетний контракт новичка с вратарём Артуром Силовым, информирует официальный сайт клуба.

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Политика В ЕС призывают объединить усилия с НАТО для «борьбы» с Россией В документе, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что объединяющим фактором могут стать общие интересы, прежде всего противодействие «вновь усиливающейся России», которая якобы относится к числу современных вызовов.

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Армия и оружие Норвежские сейсмологи заявили, что в Северодвинске было два взрыва В Северодвинске 8 августа случился не один взрыв, а два, между ними прошло примерно два часа.

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