Политика
Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от СевморпутиРоссийская газета 02:05
Крупнейшая французская компания CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных перевозках по морю, не планирует использовать маршрут Северного морского пути и иные маршруты в Арктике из экологических соображений, заявил председатель правления компании и исполнительный директор Родольф Сааде.
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с чего всё началось
Крупнейшая во Франции и четвертая в мире транспортная компания, занимающаяся преимущественно контейнерными морскими перевозками, CGA CGM решила отказаться от использования арктических маршрутов, сообщает Le Figaro.Коммерсантъвчера в 22:22
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Крупнейший контейнерный перевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть
Коммерсантъвчера в 22:22
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