Финансы
Крупнейший госбанк Аргентины резко снизил курс песоРИА Новости 10:28
Крупнейший аргентинский государственный банк Banco Nacion снизил обменный курс национальной валюты почти на 11 процентов — доллар теперь стоит 61 песо, свидетельствуют данные учреждения.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:42, Вашингтон
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в Испании
Экс-супруг Ани Лорак показал в Instagram нежное фото с дочерью.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Футбол
Как «Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов
«Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Порту» и пробился в раунд плей-офф.
Обновлено в 17:18
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Музыка
Историю с конфликтом Наргиз и Фадеева сочли пиар-ходом
Что касается Наргиз, то Волков предположил, что у нее имеются собственные наработки.
Обновлено 11 августа в 12:27
Экономика
США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря
Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Новый смартфон Motorola получит скрытую камеру
Есть предположение, что возможно новинкой станет Motorola G8. Больше информации о модели пока не приводят.
Обновлено в 15:21
Здоровье
Житель Волгоградской области умер от крымской лихорадки
Житель Волгоградской области скончался от крымской геморрагической лихорадки, всего за сезон зафиксировано семь случаев заболевания, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Обновлено в 09:36
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено в 15:38
Футбол
Ари прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в квалификации ЛЧ
Нападающий российского «Краснодара» Ари прокомментировал победу команды над португальским «Порту» со счётом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:04
Экономика
Украина считает нецелесообразной реализацию энергомоста «Украина-ЕС»
"Укрэнерго" заявила, что считает нецелесообразным строительство энергомоста "Украина — ЕС".
Обновлено в 18:23
Гаджеты
Фитнес-браслет Honor Band 5 представлен в России
Сегодня, 13 августа, в России состоялась официальная презентация фитнес-браслета Honor Band 5.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В аэропорту Гонконга наводят порядок
Обновлено в 17:20
Авто
Тюнеры построили особый 800-сильный Ford Mustang Gulf Heritage Edition
Американское ателье Brown Lee Performance показало Ford Mustang в специальной версии - Gulf Heritage Edition, посвящённой победе суперкара Ford GT в Ле-Мане в 1968 и 1969 году.
Обновлено в 06:25
Игры
Раскрыты главные особенности нового поколения Microsoft Xbox
В недавнем интервью руководитель проекта Фил Спенсер рассказал про проект Project Scarlett — это кодовое название нового поколения Xbox.
Обновлено в 17:43
Политика
Военные отменили запланированную эвакуацию жителей Неноксы
По информации исполняющей обязанности главы Северодвинска Ирины Сахаровой, чьи слова приводят СМИ, 13 августа в Нёнокский территориальный отдел Северодвинска поступил документ из военного ведомства с оповещением о плановых мероприятиях Минобороны РФ на местном полигоне.
Обновлено в 17:10
Здоровье
Врач назвала причины детского ожирения
Обновлено в 16:26
Экономика
WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%
За семь месяцев 2019 года компания Boeing осуществила на 38% меньше поставок пассажирских лайнеров заказчикам, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 17:30
Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено в 16:54
Наука
Патент недели: когда иммунитет становится врагом
Патент: 2694412 Авторы: Ольга Британова, Марк Израельсон, Сергей Лукьянов Патентообладатель: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации Заболевания, в которых наша иммунная система ведет себя "неправильно", получили название аутоимунных.
Обновлено в 07:13
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с применением полиграфа
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд разрешил допрашивать бывшего главу государства Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 12:04
Здоровье
Роботы начнут приглашать россиян на прием к врачу
Отмечается, что если пациенту не подходит предложенная роботом запись, он может самостоятельно назначить дату и время приема по телефону горячей линии Минздрава области, позвонив по номеру «1-300».
Обновлено в 06:39
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».
Обновлено в 14:29