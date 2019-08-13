Финансы

Крупнейший госбанк Аргентины резко снизил курс песоРИА Новости 10:28

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Крупнейший аргентинский государственный банк Banco Nacion снизил обменный курс национальной валюты почти на 11 процентов — доллар теперь стоит 61 песо, свидетельствуют данные учреждения.
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Цены в аргентинских магазинах могут вырасти на 15% на фоне падения песо - СМИ

ПРАЙМ17:40

Крупнейший аргентинский госбанк снизил курс нацвалюты почти на 11%

Радио Sputnik13:25

Крупнейший госбанк Аргентины резко снизил курс песо

РИА Новости10:28
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