Финансы
Крупнейшие российские банки повышают ставки рублевых вкладовФинмаркет 03:53
Только за период с 11 по 16 марта ставки рублевых вложений повысили три банка из топ-10 по величине портфеля вкладов физических лиц и еще несколько менее крупных игроков, сообщают "Ведомости".
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При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека
Обновлено в 13:53
Политика
Президента Сербии Вучича освистали и назвали вором
Президент Сербии Александр Вучич был освистан у своей резиденции "Андричев венац".
Обновлено в 13:22
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Происшествия
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Общество
Российским студентам пообещали простить пропуски за посещение молебна
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Глушаков: «Спартаку» надо было выигрывать и не упускать очки
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Глава СБР оценил выступление сборной России на ЧМ в Эстерсунде
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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Спорт
Гараничев лидирует после третьей стрельбы в масс-старте
Российский биатлонист Евгений Гараничев показывает лучший результат после третьей стрельбы во время масс-старта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
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Экономика
Саудовский министр предостерег от новых санкций против России
Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
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Культура
Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»
Обновлено в 03:20
Общество
На Урале устранён сбой в работе сотового оператора
Напомним, ближе к вечеру 17 марта пользователи оператора не могли дозвониться со своих телефонов и принять входящие вызовы.
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Футбол
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Друзья, наши сервера не справились с резким наплывом желающих посмотреть матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».
Обновлено в 13:24
Политика
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Путин посетит Республику Крым и Севастополь 18 марта
Обновлено в 08:22
Футбол
Андрей Аршавин: «На Дзюбе был пенальти»
Даже с углового флажка противоположной части поля было видно, что это пенальти.
Обновлено в 14:03
Хоккей
«Локомотив» победил СКА и сократил отставание в серии
Ярославский "Локомотив" победил петербургский СКА в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
Обновлено в 12:30
Футбол
Российские и швейцарские футболистки подрались во время матча
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Юлии Началовой сделали операцию
Юлии Началовой сделана операция на ноге, сообщает издание Starhit.
Обновлено вчера в 05:06
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Мужчина бросил гранату в полицейских на Украине
В Днепропетровской области Украины мужчина бросил гранату в полицейских.
Обновлено в 13:54
Футбол
Судья отменил гол «Зенита» из-за фола Ивановича в нападении
«Зенит» имел шанс выйти вперед во втором тайме матча со «Спартаком» (1:1, второй тайм).
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Обновлено в 10:45
Культура
Вещи Майкла Джексона убрали из детского музея
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Армия и оружие
В Афганистане разбился американский беспилотник
Обновлено в 10:03
Политика
Медведчук оценил планы Порошенко, Тимошенко и Зеленского по Донбассу
Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает нереальными планы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 13:18