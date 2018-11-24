Финансы
Кто увеличил ставки С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения. Одни увеличили ставки стандартных депозитов, другие – на время ввели сезонные вклады с рекордными для себя ставками.
Ведомости02:23
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Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы
Убытки «Россельхозбанка» за 2018 год составили 9,8 млрд рублей
Убытки «Россельхозбанка» по МСФО за девять месяцев 2018 года составили 9,8 млрд рублей, сообщается в отчетности кредитной организации.
Обновлено вчера в 10:35
Финансы
Торги на Уолл-Стрит закрылись в минусе. Нефть утащила акции вниз
В первую очередь падение нефтяных котировок вызвало распродажи акций нефтегазовых компаний.
Обновлено 23 ноября в 15:26
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей на фоне обвала цен на нефть
Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 20:00 по мск превысил уровень 66,4075 руб. за доллар.
Обновлено 23 ноября в 14:23
Финансы
Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов.
Обновлено 23 ноября в 15:25
Финансы
Кудрин призвал не отказываться от доллара
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает нецелесообразным и даже рискованным полный отказ России от использования доллара в международной торговле.
Обновлено 23 ноября в 12:30
Финансы
Электронные табло с курсами валют к рублю уберут с улиц
Электронные табло с курсами валют к рублю уберут с улиц Норму, по которой информация о курсах валют может размещаться только в помещении банка, поддержал думский комитет по финансовому рынку.
Обновлено 23 ноября в 11:14
Финансы
Рубль будет вынужден реагировать на нефть
Если нефть продолжит падать в цене, рубль не сможет стоять в стороне — надуманный «позитив» от невведения именно сейчас жестких антироссийских санкций тут не сработает как поддержка.
Обновлено 23 ноября в 08:25
Финансы
Объём золота в российских резервах в октябре вырос на 1,4%
В октябре 2018 года объём золота в международных резервах России увеличился на 1,4% или на 0,9 млн тройских унций (около 28 тонн) золота, следует из материалов Центробанка РФ.
Обновлено 23 ноября в 07:42
Финансы
Нижегородская область разместила облигационный заём на 10 млрд рублей
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, министерство финансов региона в полном объеме разместило облигационный заём на 10 млрд рублей.
Обновлено 23 ноября в 06:48
Финансы
Минфин может увеличить объем размещения ОФЗ на следующий неделе
Минфин России может увеличить объем предложения ОФЗ на аукционе на следующей неделе.
Обновлено 23 ноября в 00:02
Финансы
Биткоин установил очередной антирекорд
Курс биткоина в пятницу, 23 ноября, упал на 7,6 процента и сейчас торгуется по 4244 доллара, передает Bloomberg.
Обновлено 23 ноября в 07:39
Финансы
Орешкин пообещал плавное укрепление рубля до 2036 года
Министерство экономического развития РФ ожидает плавного укрепления рубля в реальном выражении вплоть до 2036 года.
Обновлено 23 ноября в 06:09
Финансы
Всемирный банк предоставит Танзании кредит $125 млн для электрификации
Министерство финансов и экономического планирования Танзании подписало соглашение со Всемирным банком о предоставлении кредита в размере 125 миллионов долларов США, который позволит правительству расширить электроснабжение в стране.
Обновлено 23 ноября в 12:35
Финансы
Кому положены 5 тысяч рублей?
Да, в бюджете есть графа: «Расходы на единовременную выплату 5 тыс. рублей. в 2019 г. – 26,2 млн рублей».
Обновлено вчера в 21:05