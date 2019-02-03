Финансы
Крупнейшие банки возобновили рост ставок рублевых вкладовВедомости 05:16
В декабре банкиры предсказывали некоторое снижение ставок по вкладам в начале 2019 г. после отмены сезонных новогодних депозитов и акций с повышенным доходом для вкладчиков, которые действуют в банках обычно до февраля. Эти прогнозы в целом пока не оправдываются.
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с чего всё началось
Крупнейшие розничные банки после небольшого затишья в январе вернулись к повышению ставок рублевых вкладов.Ведомости05:16
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Музыка
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В МЧС рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом с детьми под Калугой
Число пострадавших при опрокидывании пассажирского автобуса в Калужской области увеличилось до 21 человека, в числе пострадавших 20 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:48
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Авто
«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок
"Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей", - констатирует портал.
Обновлено в 07:36
Экономика
Tesla может грозить банкротство
Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Спорт
Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России
Обновлено в 12:35
Общество
В Петербурге умер актер Анатолий Артемов
"Третьего февраля на 77-м году после непродолжительной болезни ушел из жизни Анатолий Артемов - артист, чья судьба на протяжении 30 лет была связана с Молодежным театром на Фонтанке", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:19
Технологии
Из YouTube может пропасть кнопка «дизлайк»
Из сервиса видеохостинга YouTube может пропасть кнопка «дизлайк», которая позволяет выразить негативное отношение пользователей к опубликованному контенту.
Обновлено в 14:46
Общество
Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ
В последний день поездки, во вторник, 5 февраля, на спортивном стадионе Абу-Даби Папа Римский возглавит мессу.
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Ростех запустил в продажу телефон с защитой от прослушки
Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).
Обновлено в 07:56
Авто
Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте
Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Башкирские полицейские сбросили пенсионера со скамейки на вокзале
В социальных сетях появилось видео, на котором двое полицейских подходят пожилому мужчине с криками «На улицу пойдёшь мёрзнуть!» и сбрасывают его на пол со скамейки.
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками
Рядом с иракским Баладом подорвался на мине автобус с паломниками. Несколько человек погибли, есть пострадавшие.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Анархисты облили краской посольство Италии в Афинах
Анархисты из группировки "Рубикон" забросали красной краской здание посольства Италии в Афинах, МИД Греции обещает наказать виновных.
Обновлено в 15:22
Космос
«Хаббл» случайно открыл карликовую галактику
Астрономы при помощи телескопа «Хаббл» обнаружили самую маленькую известную на сегодняшний день изолированную карликовую галактику Bedin 1. Это произошло случайно, когда телескоп наблюдал шаровое звездное скопление NGC 6752, за которым находится новооткрытая галактика.
Обновлено вчера в 10:04
Общество
Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира
В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Теннис
Кики Бертенс выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:24
Авто
Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети
Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу
Из лондонского аэропорта Хитроу пропал ястреб по кличке Майло, который охранял воздушную гавань от других птиц.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео
Видео прорыва дамбы в Бразилии опубликовали в интернете. Жертвами происшествия стали 115 человек.
Обновлено вчера в 00:56
Экономика
На российском рынке упали цены на iPhone XR
Смартфоны iPhone XR, выпущенные компанией Apple в сентябре прошлого года, неожиданно упал в стоимости на российском рынке.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Мужчине выстрелили в голову в центре Ростова-на-Дону
На проспекте Соколова в центре Ростова-на-Дону неустановленный злоумышленник выстрелил из ружья в голову местному жителю.
Обновлено в 09:38
Единоборства
Боксер Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира
Российский боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Пентагон сообщил о переброске 3,7 тыс. военных на границу с Мексикой
Пентагон направит на границу США с Мексикой 3750 военнослужащих, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны Штатов.
Обновлено в 15:30
Политика
Лидеры России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров России, Турции и Ирана — Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани — по Сирии пройдёт в Сочи 14 февраля.
Обновлено в 13:28
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Бостону» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 15:17
Авто
Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий
Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено вчера в 09:28