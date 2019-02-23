Финансы
Крупнейшие банки вновь повышают ставки вкладовВедомости вчера в 03:32
Ставки рублевых вкладов в крупнейших розничных банках возобновили рост после незначительно спада в начале февраля, вызванного завершением сроков приема новогодних вкладов.
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Кино
Альфонсо Куарон получил «Оскар» как лучший оператор за фильм «Рома»
Режиссер из Мексики Альфонсо Куарон получил "Оскар" за операторскую работу в фильме "Рома" во время церемонии вручения награды киноакадемии США.
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес
Актриса Федосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктом
Народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина перенесла острый инфаркт и находится в реанимации.
Обновлено в 20:28
Политика
ЦИК Молдавии опубликовал первые результаты выборов в парламент
Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.
Обновлено в 16:20
Политика
Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в Госдуму
По словам адвоката, опасность поведения Виталия Милонова в отношении группы «Ленинград» состоит в подрыве авторитета депутатов Госдумы как профессионалов, которые строго соблюдают требования законодательства и служат примером для граждан страны в вопросе соблюдения норм этики и права.
Обновлено в 16:30
Политика
Трамп отсрочит повышение пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что откладывает введение торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина
В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено в 21:10
Происшествия
Воду отключили в домах барнаульцев из-за коммунальной аварии
Ни горячей, ни холодной воды нет в домах в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной Понедельник, 25 февраля, начался для части барнаульцев в условиях отсутствия воды.
Обновлено в 20:57
Политика
В ГИБДД назвали сроки введения электронных прав в России
Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что ведомство рассчитывает на введение в России электронных водительских прав с 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Культура
Актер Билли Портер появился на красной дорожке «Оскара» в платье
Билли Портер появился на красной дорожке перед фотографами в платье, которое стилизованно под смокинг.
Обновлено в 18:58
Политика
Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США
В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Опубликовано видео боя БТР с беспилотником
На учениях в Воронежской области мотострелковые подразделения при поддержке бронетранспортеров противостояли боевым беспилотникам условного противника, сообщили в пресс-службе Западного военного округа; в Сети опубликовано видео боя.
Обновлено в 06:20
Авто
Названы пять самых «мужских» автомобилей
Эксперты портала carsweek.ru составили рейтинг автомобилей, которые больше всего подходят мужчинам.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых
В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.
Обновлено в 11:38
Происшествия
По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн
Американцу, несправедливо приговоренному к тюрьме в 1978 году, выплатят $21 млн.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели разведывательную деятельность вдоль границ России вели 15 летательных аппаратов.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Украинцы взяли штурмом магазин с секонд-хендом в Днепре
Жители украинского Днепра (бывший Днепропетровск) устроили штурм магазина с подержанной одеждой, пишет газета «Днепр вечерний».
Обновлено в 20:54
Политика
Колумбийские дипломаты покинули Венесуэлу пешком
Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы. Об этом 24 февраля сообщила миграционная служба Колумбии.
Обновлено в 19:27
Политика
Голикова рассказала, как рассчитывала пенсии с Путиным «в столбик»
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии "в столбик".
Обновлено в 09:54
Политика
Верховный шаман России осудил сожжение верблюдов
Жертвоприношение верблюдов в Иркутской области не было санкционировано верховным шаманом России, об этом заявил сам Кара-оол Допчун-оол.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В США разбился Boeing 767, выживших нет
Авиакатастрофа Boeing 767, принадлежавшего перевозчику «Atlas Air», произошла в то время как самолёт находился на высоте порядка 1800 метров и заходил на посадку.
Обновлено в 05:37
Театры
Театр Вахтангова заменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового
Театр Вахтангова 24 февраля заменил спектакль "Посвящение Еве" из-за плохого самочувствия народного артиста СССР Василия Ланового, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:58
Музыка
Дима Билан готовится к серьезной операции
Артист сломал ногу и теперь находится в одной из клиник Москвы. Известный российский певец Дима Билан готовится к сложной операции.
Обновлено в 19:24
Гаджеты
Huawei представила складной смартфон за $2600
Обновлено в 10:26
Политика
Помпео не считает серьезным предупреждение Путина о зеркальных мерах
Госсекретарь США Майк Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента РФ Владимира Путина, по поводу последствий выхода Вашингтона из ДРСМД и размещения американских вооружений в Европе.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Женщина родила на полу роддома в Хабаровске
Обновлено в 06:36
Политика
Орешкин не исключил продления надзорных каникул для бизнеса
Министр экономического развития Максим Орешкин полагает, что надзорные каникулы для российского бизнеса могут быть продлены.
Обновлено в 18:37
Общество
Во Франции на аукционе продадут ручку и автограф Гагарина
Всего на аукционе представлены 29 лотов, среди которых - книги, фотографии и газеты, связанные с историей белого движения, сборники футуристов, памятное кольцо в честь 200-летия лейб-гвардии казачьего полка и неизвестная ранее фотография фаворита императора Николая II и его семьи Григория Распутина.
Обновлено в 19:06
Политика
В Госдуме предложили штрафовать за эвакуацию авто без протокола
В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий штрафы для должностных лиц за эвакуацию автомобиля без составления протокола.
Обновлено в 18:23