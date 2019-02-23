Финансы
Крупнейшие банки вновь повышают ставки вкладовВедомости вчера в 03:32
Ставки рублевых вкладов в крупнейших розничных банках возобновили рост после незначительно спада в начале февраля, вызванного завершением сроков приема новогодних вкладов.
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Общество
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
Обновлено в 06:04
Спорт
Биатлонистка Юрлова-Перхт стала чемпионкой Европы в пасьюте
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт одержала победу в гонке преследования на 10 км на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России
Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.
Обновлено в 05:14
Политика
Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
Обновлено в 02:09
Спорт
Большунов и Ретивых завоевали серебро в командном спринте на ЧМ
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей
Проверкой установлено, что 6 февраля 35-летняя женщина была доставлена в родильный дом № 2 города Хабаровска.
Обновлено в 02:52
Происшествия
При наезде BMW X6 на людей в Петербурге погиб гражданин США
В Санкт-Петербурге среди погибших при наезде BMW X-6 на пешеходов оказался гражданин США.
Обновлено в 06:18
Политика
Премьер Чехии заявил, что ЕС не справился с ситуацией в Сирии
Помимо участия в саммите Бабиш планирует также посетить чешских военнослужащих, которые задействованы в международном военном контингенте, размещенном на Синайском полуострове, а также провести двусторонние переговоры с президентом Ирака, премьером Ливана и вице-премьерами Иордании и Омана.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Порошенко случайно назвал Украину агрессором
Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
Обновлено вчера в 18:34
Транспорт
В России изменили правила посадки в самолет
С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
Появилось первое фото модернизированного танка Abrams
В Сети появилось первое фото новейшей модификации танка Abrams M1A2C. Снимок был опубликован на сайте Defence Blog.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Екатеринбурге подрались посетители и охранники гипермаркета в ТРЦ
В Екатеринбурге в ТРЦ «Радуга Парк» произошла драка между посетителями и охранниками гипермаркета «О’кей».
Обновлено в 03:17
Политика
Верховный шаман России прокомментировал жертвоприношение верблюдов
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что был не в курсе обряда жертвоприношения верблюдов в Иркутской области.
Обновлено в 06:35
Музыка
Умер украинский композитор Лев Колодуб
Советский и украинский композитор Лев Колодуб умер на 89-году жизни в Киеве.
Обновлено в 06:44
Политика
Премьер Израиля Нетаньяху назвал темы переговоров с Путиным в Москве
Глава правительства Израиля сообщил тему переговоров с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Москве 27 февраля.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Более 20 человек погибли при взрыве мины в Сирии
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Иран впервые запустил крылатую ракету c большой глубины
В Иране впервые произведен запуск крылатой ракеты с подводной лодки класса «Гадир».
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
На Украине заявили об обострении обстановки в Донбассе
Минобороны Украины констатировало обострение обстановки в Донбассе в воскресенье, 24 февраля.
Обновлено в 06:27
Общество
Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 05:14
Кино
Первый канал покажет церемонию вручения премии «Оскар-2019»
24 февраля 2019 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе пройдет 91-я церемония вручения премии «Оскар-2019».
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников»
России не место на "скамье штрафников" в мировой политике, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие
WP: беспилотник «Калашникова» изменит мир
Обновлено в 02:45
Политика
Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России
Актер Алексей Панин прокомментировал слова Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в "развязывании войн".
Обновлено в 01:03
Происшествия
Самолет CSA, вылетевший в Сеул, вернулся в Прагу из-за утечки топлива
Airbus A330 чешской компании CSA из-за утечки топлива вынужден был прервать полет по маршруту Прага-Сеул и вернуться в чешскую столицу, сообщил в воскресенье журналистам представитель аэропорта имени Вацлава Гавела Роман Пацвон.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии
Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40