Финансы
Крупнейшие банки снизили ставки рублевых и валютных вкладовМосковский Комсомолец 08:51
Продолжается снижение ставок валютных и рублевых вкладов в крупнейших розничных банках, средняя максимальная ставка топ-10 банков приблизилась к отметке 7% и может опуститься еще ниже.
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Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59
Интернет
В «Лаборатории Касперского» назвали недостатки заклеивания камер скотчем
Заклеивание встроенной камеры и микрофона на ноутбуке не является самым эффективным методом защиты от мошенничества, заявил RNS антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов.
Обновлено в 04:16
Музыка
Maruv представила русскоязычный клип «Между нами»
Обновлено в 10:16
Футбол
Дибала не хочет переходить в МЮ в обмен на Лукаку
Обновлено в 08:34
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД
Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста
В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.
Обновлено в 10:25
Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Политика
Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:25
Музыка
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
Обновлено в 09:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Нападение пожарного с ножом на полицейских в Сургуте попало на видео
Нападение вооруженного ножом пожарного на полицейских в Сургуте попало на видео.
Обновлено в 10:05
Политика
Копирует Путина: на Украине возмутились фото Зеленского из спортзала
Стоит отметить, что подходы к занятию спортом у президентов России и Украины принципиально разные: Путин выходит на татами, а Зеленский предпочитает делать упражнения в спортзале.
Обновлено в 09:03
Гаджеты
Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз
С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом.
Обновлено в 06:17
Авто
Netflix приготовил новое крутое автошоу — Hyperdrive
Новое шоу Netflix, получившее название Hyperdrive, не похоже ни на одно другое, и дело не только в красочности и спецэффектах.
Обновлено в 05:04
Политика
Посольство России направило ноту в МИД Британии по делу Скрипалей
Посольство России в Великобритании направило в МИД Соединённого Королевства очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:08
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Происшествия
На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция
Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Общество
Власти призвали отказаться от участия в субботней акции в Москве
Московская полиция и прокуратура призвали отказаться от участия в несогласованной акции 3 августа в центре столицы.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Внучка Кеннеди скончалась от передозировки
Обновлено в 02:29
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Московские суды арестовали 88 человек за несанкционированную акцию 27 июля
Столичные суды за неделю арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 10:24
Здоровье
Скорую помощь дольше всего ждут в Томской области
«Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в %: более 60 минут – Томская область (10,34), Самарская область (10,13) Тверская область (9,44)», - цитирует РИА Новости сообщение Минздрава.
Обновлено в 05:44