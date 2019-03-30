Финансы
Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валютеВедомости вчера в 09:09
Крупные розничные банки один за другим снижают доходность валютных депозитов, следуя новой рыночной тенденции. Еще в начале этого года одни из самых высоких процентов по вкладам в долларах и евро предлагали госбанки.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Крупные розничные банки один за другим снижают доходность валютных депозитов, следуя новой рыночной тенденции. Еще в начале этого года одни из самых высоких процентов по вкладам в долларах и евро предлагали госбанки. Но в марте ситуация изменилась.Ведомостивчера в 09:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Тенденция к снижению: В российских банках падают ставки по вкладам в валюте
Бизнес-новости в Кировевчера в 12:50
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Политика
Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня
Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.
Обновлено в 07:24
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о возвращении морозов
Со 2 апреля к столичному региону подойдет мощный антициклон. А это значит, что ночные температуры будут отрицательными.
Обновлено в 08:32
Единоборства
Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова крысой
"У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса", — заявил Макгрегор в твиттере, добавив, что вскоре ожидает "крутую вечеринку" в Лас-Вегасе.
Обновлено в 06:53
Футбол
Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Перми рабочие, убиравшие снег на крыше, провалились прямо в квартиру
Происшествие случилось накануне в доме по ул. Юнг Прикамья, 29.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
Обновлено в 05:54
Футбол
«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро
По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика, возраст которого уточняется, сбил на пешеходном переходе автомобиль Porsche Cayenne.
Обновлено в 08:33
Политика
В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента
Явка на выборах президента на 11.00 (совпадает с мск) составляет 16,08%, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Израиль не будет отводить войска от сектора Газа, заявил Нетаньяху
Израиль готов к интенсивной военной кампании для обеспечения своей безопасности, и не собирается отводить войска от сектора Газа.
Обновлено в 08:05
Происшествия
СК возбудил дело против отрезавшей своему сыну часть уха женщины
В Зеленограде женщина избила своего сына скакалкой, после чего строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
Обновлено вчера в 15:24
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено вчера в 15:59
Спорт
Семаков выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону
Представитель Удмуртии Владимир Семаков занял первое место в масс-старте на 15 км на чемпионате России по биатлону.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено вчера в 06:02
Футбол
Слуцкий: «Разочарован результатом. „Витесс“ заслуживал большего»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура голландского чемпионата против «АДО Ден Хааг» (3:3).
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Самаре иномарка упала с четвертого этажа торгового центра
В Самаре произошло нестандартное ДТП: иномарка вылетела с четвертого этажа торгового центра "Гудок".
Обновлено в 08:08
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Общество
В Париже отпразднуют 130-летие Эйфелевой башни
Власти французской столицы организовали на этих выходных серию мероприятий по случаю 130-летия одной из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелевой башни, сообщает радиостанция RTL.
Обновлено вчера в 09:39
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Наука
Назвали две причины появления рака у женщин
Австралийские ученые назвали две основные причины появления рака у женщин. Какие, читайте в нашем материале.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Две пумы напали на ребенка в Канаде
Обновлено вчера в 16:26
Музыка
Полина Гагарина прошла в финал китайского конкурса «Singer»
Полина Гагарина участвует в известном вокальном конкурсе "Singer", который сейчас проходит в Китае.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково
Обновлено в 03:58
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзит-полов на Украине
Обновлено в 08:40
Культура
NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире
Сотрудники филиала Лувра в Абу-Даби не знают, где находится картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", сообщает газета New York Times.
Обновлено в 07:12
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Каноистка из Португалии родила через три месяца после смерти
Обновлено в 06:39