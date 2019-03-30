Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валютеВедомости вчера в 09:09

Крупные розничные банки один за другим снижают доходность валютных депозитов, следуя новой рыночной тенденции. Еще в начале этого года одни из самых высоких процентов по вкладам в долларах и евро предлагали госбанки. Но в марте ситуация изменилась.

с чего всё началось

Крупные розничные банки один за другим снижают доходность валютных депозитов, следуя новой рыночной тенденции. Еще в начале этого года одни из самых высоких процентов по вкладам в долларах и евро предлагали госбанки.

Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

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