Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валютеВедомости вчера в 09:09

Крупные розничные банки один за другим снижают доходность валютных депозитов, следуя новой рыночной тенденции. Еще в начале этого года одни из самых высоких процентов по вкладам в долларах и евро предлагали госбанки. Но в марте ситуация изменилась.

Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

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