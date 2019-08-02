За последние две недели добрая половина из 20 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения уменьшили доходность рублевых депозитов. Только с 1 августа ставки рублевых вкладов уменьшили четыре крупных банка.

Крупнейшие банки избавляются от дорогих вкладов в рублях и валюте

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