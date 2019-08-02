Финансы
Крупнейшие банки избавляются от дорогих вкладов в рублях и валютеВедомости 07:06
За последние две недели добрая половина из 20 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения уменьшили доходность рублевых депозитов. Только с 1 августа ставки рублевых вкладов уменьшили четыре крупных банка.
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Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
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Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
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Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
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Политика
Дональд Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
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Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения пешехода в Петербурге
Человек сделал замечание водителю Rolls-Royce, который катался по тротуару Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения пешехода в Петербурге.
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Обновлено в 03:00
Политика
США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей»
США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
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Кино
Джаред Лето собирается сыграть серийного убийцу
По сюжету калифорнийские шериф и детектив объединяются, чтобы поймать хитрого серийного убийцу.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
МИД России назвал серьёзнейшей ошибкой выход США из ДРСМД
Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
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Уточняется, что силовики пострадали от "установленных накануне дистанционным способом" украинских мин. Басурин добавил, что подорвались до шести человек, половина из них получили ранения различной степени тяжести и с трудом эвакуировались.
Обновлено в 06:45
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Политика
Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.
Обновлено в 05:35
Здоровье
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Минздрав начал готовить для работодателей рекомендации по формированию здорового образа жизни для сотрудников.
Обновлено в 08:24
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Музыка
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Обновлено в 08:29
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе
Обновлено в 07:44
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Челябинске перебили животных в контактном зоопарке
Обновлено в 08:51
Происшествия
Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии
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Обновлено в 08:21
Здоровье
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Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес
Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32
Общество
Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву
Как отмечается, август пока не радует москвичей теплой погодой, однако ситуация может измениться.
Обновлено в 08:14
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией
"Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
Обновлено в 08:16