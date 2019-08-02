Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась. В третьей декаде июля 2019 года она уменьшилась до 7,05%, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.

Ставки по рублевым вкладам снизились в российских банках

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