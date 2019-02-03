Крупнейшие банки России возобновили рост ставок рублевых вкладовФАН вчера в 12:25

Крупнейшие розничные банки после небольшого затишья в январе вернулись к повышению ставок рублевых вкладов.

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Крупнейшие розничные банки России возобновили рост ставок рублевых вкладов. По данным «Ведомостей», российские банки вернулись к повышению ставок рублевых вкладов после небольшого январского затишья.

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