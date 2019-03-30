Финансы
Крупнейшие банки РФ снижают ставки по валютным вкладамРеальное время вчера в 11:56
В пятницу сразу два банка с госучастием снизили проценты валютных депозитов. В последнюю декаду марта доходность долларовых депозитов понизили шесть банков из топ-30. Ранее "Реальное время" представило рейтинг крупнейших банков ПФО.
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с чего всё началось
Крупные розничные банки один за другим снижают доходность валютных депозитов, следуя новой рыночной тенденции. Еще в начале этого года одни из самых высоких процентов по вкладам в долларах и евро предлагали госбанки. Но в марте ситуация изменилась.Ведомостивчера в 09:09
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Тенденция к снижению: В российских банках падают ставки по вкладам в валюте
Бизнес-новости в Кировевчера в 12:50
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
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Политика
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В середине марта 25-летняя Ольга Трушик отправилась в долгожданное путешествие на Бали.
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ЦСКА по идее должен был выигрывать, но этим футбол и хорош, - сказал Евсеев в эфире "Матч премьер".
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В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав
Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.
Обновлено в 11:27
Футбол
Ливерпуль — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)
В своем последнем матче «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Саутгемптона» со счетом 2:1. Букмекеры явным фаворитом встречи называют «Ливерпуль», предлагая на их победу коэффициент 1.65.
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Финансы
Внешние заимствования Узбекистана выросли в 2018 году вдвое
Чистые внешние заимствования Узбекистана выросли более чем в два раза, увеличившись относительно 2017 года на 2,1 миллиардов долларов, сообщает Центробанк Узбекистана.
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Выяснилось, что на одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области бюллетени хранили в кастрюле, спрятанной в холодильник.
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Деревянная хижина стала самым популярным жильем на Airbnb
Обновлено в 07:49
Происшествия
Из канала Грибоедова достали тело женщины
Сегодня, 31 марта, неподалеку от Мариинского театра спасатели вытащили тело неизвестной женщины из воды канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Политика
На Украине заявили о начале работы ПЦУ в Словении
Украинские дипломаты заявили, что Православная церковь Украины (ПЦУ) «начала функционировать в Словении».
Обновлено в 11:24
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Дубль Азмуна принес «Зениту» победу в матче с «Оренбургом»
После сегодняшнего матча на счету Азмуна стало четыре гола в четырех играх РПЛ за «Зенит».
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Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
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Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США
Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
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Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
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Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адрес
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Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга
Оказалось, что Анастасия и Тимур никогда не были подписаны друг на друга, просто на этом никто никогда не акцентировал внимания.
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
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Доннарумма: ошибки случаются, извиняюсь перед всеми
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свою ошибку, допущенную в начале выездного матча 29-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:1). Нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.
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