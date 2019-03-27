Экономика

Крупнейшие банки РФ протестируют «цифровой профиль»News.ru 06:58

Банк России отобрал 16 банков из топ-30 для тестирования «цифрового профиля» на финансовом рынке. Об этом заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Пилотный проект на финансовом рынке включает в себя 16 банков.
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Цифровые профили россиян протестируют на кредитах, ОСАГО и КАСКО

Российская газета06:10

Крупнейшие банки РФ протестируют «цифровой профиль»

News.ru06:58

«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30

ТАСС06:15

В Центробанке рассказали детали пилотного проекта по «цифровому профилю»

РИА Новости08:13

«Пилот» по работе банков и страховщиков с цифровым профилем россиянина запустят в апреле-мае

Интерфакс06:04

Цифровой профиль гражданина будут тестировать 16 российских банков

Реальное время05:59

Цифровой профиль гражданина будут тестировать 16 банков

Банки.ру05:28
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Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Культура

Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД

Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено вчера в 14:58
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Александринский и Волковский театры планируют объединить

Два театра, петербургский и ярославский, планируют объединить в один — первый национальный.
Обновлено в 05:55
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Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн

По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Происшествия

СК опубликовал видео задержания и конвоирования Абызова

Следственный комитет России на ведомственном Youtube-канале опубликовал видеоролик длительностью чуть больше минуты, на котором показан момент задержания и конвоирования на допрос бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова.
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Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Общество

Мексиканская Interjet захотела отказаться от SSJ100

Обновлено в 08:33
Политика

США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет

Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130

Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Югре грейдер засыпал снегом ребенка

Обновлено в 07:52
Общество

Прокуратура выявила нарушения в роддоме Башкирии

Обновлено в 04:47
Кино

Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»

Обновлено в 09:58
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки названия бренда Aurus

Обновлено в 06:25
Общество

Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Политика

Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда

Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В офис московского «Яблока» пришла полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Политика

Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину

Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Авто

Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер

Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика

AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие

Самый дорогой авианосец США сломался на испытаниях

Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины.
Обновлено в 09:18
Политика

Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляцией

"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерение прокуратуры открыть дело против кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы местью и манипуляцией.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек

По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Политика

В Крыму задержали 20 членов террористической организации

Обновлено в 10:03
Политика

Совфед поддержал ужесточение наказаний за создание ОПГ

Ужесточение уголовного наказания организаторов преступных сообществ одобрил Совет Федерации, сообщается 27 марта на правительственном портале.
Обновлено в 08:16
Музыка

Украинская певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 20:58
Спорт

Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Наука

UPS начинает доставку посылок дроном

Американский гигант доставки UPS во вторник запустил первое разрешенное использование беспилотных беспилотников для доставки посылок получателям.
Обновлено в 03:59
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