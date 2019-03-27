Экономика
Крупнейшие банки РФ протестируют «цифровой профиль»News.ru 06:58
Банк России отобрал 16 банков из топ-30 для тестирования «цифрового профиля» на финансовом рынке. Об этом заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Пилотный проект на финансовом рынке включает в себя 16 банков.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Культура
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено вчера в 14:58
Культура
Александринский и Волковский театры планируют объединить
Два театра, петербургский и ярославский, планируют объединить в один — первый национальный.
Обновлено в 05:55
Хоккей
Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн
По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Происшествия
СК опубликовал видео задержания и конвоирования Абызова
Следственный комитет России на ведомственном Youtube-канале опубликовал видеоролик длительностью чуть больше минуты, на котором показан момент задержания и конвоирования на допрос бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 07:30
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Общество
Мексиканская Interjet захотела отказаться от SSJ100
Обновлено в 08:33
Политика
США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
Обновлено в 07:52
Общество
Прокуратура выявила нарушения в роддоме Башкирии
Обновлено в 04:47
Кино
Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»
Обновлено в 09:58
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки названия бренда Aurus
Обновлено в 06:25
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда
Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Политика
Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину
Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Авто
Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер
Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Самый дорогой авианосец США сломался на испытаниях
Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины.
Обновлено в 09:18
Политика
Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляцией
"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерение прокуратуры открыть дело против кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы местью и манипуляцией.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек
По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
Обновлено в 10:03
Политика
Совфед поддержал ужесточение наказаний за создание ОПГ
Ужесточение уголовного наказания организаторов преступных сообществ одобрил Совет Федерации, сообщается 27 марта на правительственном портале.
Обновлено в 08:16
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Спорт
Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Наука
UPS начинает доставку посылок дроном
Американский гигант доставки UPS во вторник запустил первое разрешенное использование беспилотных беспилотников для доставки посылок получателям.
Обновлено в 03:59