Крупнейшие банки РФ протестируют «цифровой профиль»News.ru 06:58

Банк России отобрал 16 банков из топ-30 для тестирования «цифрового профиля» на финансовом рынке. Об этом заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Пилотный проект на финансовом рынке включает в себя 16 банков.

Политика Эксперт оценил требование Трампа к России «уйти из Венесуэлы» Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.

Происшествия В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Игры Кто-то уже играет в The Elder Scrolls: Blades Мобильная ролевая игра The Elder Scrolls: Blades уже доступна в магазинах Google Play и App Store.

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

Происшествия Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.

Армия и оружие Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Спорт USADA поздравило умершего Холкомба с получением серебра Олимпиады-2014 Антидопинговое агентство США (USADA) поздравило бобслеистов Стивена Холкомба, Кертиса Томасевича, Кристофера Фогта и Стивена Лэнгтона с серебряными медалями Олимпиады-2014.

Происшествия Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Здоровье Как дешевле организовать доступную медицину в новостройках Петербурга Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правительства России Дмитрий Медведев договорились о выделении средств на офисы врачей общей практики.

Политика Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.

Наука Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.

Наука Ученые: Любители красного мяса рискуют умереть от любой причины Выяснилось, что риск смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний в случае употребления красного мяса вырос в 1,18 и 1,26 раза соответственно.

Политика Кемеровская область официально стала называться Кузбассом Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Транспорт В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.

Кино Умер режиссер Эрекле Бадурашвили На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.

Экономика Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.