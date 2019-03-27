Экономика

Крупнейшие банки РФ протестируют «цифровой профиль»News.ru 06:58

Банк России отобрал 16 банков из топ-30 для тестирования «цифрового профиля» на финансовом рынке. Об этом заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Пилотный проект на финансовом рынке включает в себя 16 банков.
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«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30

ТАСС06:15

Россиянам позволят использовать данные Госуслуг для получения кредитов

Фонтанка.Ру09:40

В Центробанке рассказали детали пилотного проекта по «цифровому профилю»

РИА Новости08:13

Крупнейшие банки РФ протестируют «цифровой профиль»

News.ru06:58

Профиль анфас

Российская газета11:22

«Пилот» по работе банков и страховщиков с цифровым профилем россиянина запустят в апреле-мае

Интерфакс06:04

Цифровой профиль гражданина будут тестировать 16 банков

Банки.ру05:28
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Эксперт оценил требование Трампа к России «уйти из Венесуэлы»

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны

В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
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Новым наставником «Уфы» стал Вадим Евсеев

Обновлено в 15:24
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Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни

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Игры

Кто-то уже играет в The Elder Scrolls: Blades

Мобильная ролевая игра The Elder Scrolls: Blades уже доступна в магазинах Google Play и App Store.
Обновлено в 16:29
Здоровье

Новый формат работы «врач к пациенту» введен в больнице имени Филатова

В приемном отделении больницы №15 имени Филатова встречают по-новому. Формат работы называется "врач к пациенту".
Обновлено в 03:38
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено в 08:07
Происшествия

Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей

Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.
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Армия и оружие

Шойгу: ВМФ России получит более 180 новых кораблей к 2027 году

Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Авто

Почему Ford сворачивает бизнес в России

Обновлено в 13:49
Спорт

USADA поздравило умершего Холкомба с получением серебра Олимпиады-2014

Антидопинговое агентство США (USADA) поздравило бобслеистов Стивена Холкомба, Кертиса Томасевича, Кристофера Фогта и Стивена Лэнгтона с серебряными медалями Олимпиады-2014.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Здоровье

Как дешевле организовать доступную медицину в новостройках Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правительства России Дмитрий Медведев договорились о выделении средств на офисы врачей общей практики.
Обновлено в 13:45
Политика

Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено в 16:18
Наука

Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья

Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.
Обновлено в 06:47
Наука

Ученые: Любители красного мяса рискуют умереть от любой причины

Выяснилось, что риск смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний в случае употребления красного мяса вырос в 1,18 и 1,26 раза соответственно.
Обновлено в 16:34
Политика

Кемеровская область официально стала называться Кузбассом

Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс.
Обновлено в 08:17
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Транспорт

В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки

Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.
Обновлено в 06:43
Футбол

«Бавария» подписала чемпиона мира за рекордные 80 миллионов евро

Обновлено в 14:57
Происшествия

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено в 12:03
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

Обновлено в 08:26
Футбол

В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча

Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Экономика

Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий

Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Экономика

Вместе с электронными паспортами россияне получат цифровой профиль

Минкомсвязи разработало законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео

Обновлено в 15:50
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