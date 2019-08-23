Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети. Глава государства уверен, что новый храмовый комплекс поможет приобщению людей, особенно молодежи, к историческим и религиозным традициям отцов и дедов, укрепит мир и согласие в обществе.

Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне

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