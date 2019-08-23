Общество
Крупнейшая в Европе мечеть открылась в ЧечнеВести.Ru 08:31
Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети. Глава государства уверен, что новый храмовый комплекс поможет приобщению людей, особенно молодежи, к историческим и религиозным традициям отцов и дедов, укрепит мир и согласие в обществе.
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В Краснодаре горит кровля склада
Кровля склада в Краснодаре загорелась на площади 150 кв. метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
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Кравчук назвал «симптомы» завершения войны в Донбассе
Конфликт в Донбассе скоро завершится, об этом говорят определенные сигналы.
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У бывшего игрока «Спартака» нашли рак
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Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
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Маму Тимати заблокировали в Instagram за видео с обнаженной внучкой
Симона Юнусова, мама популярного рэп-исполнителя Тимати, была заблокирована в соцсети Instagram.
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Культура
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Обновлено в 10:06
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Авто
Сотни неисправных Mercedes застряли на аэродроме в Германии
Взлётно-посадочная полоса старого аэродрома в немецком городе Бремен превратилась в парковку для сотен неисправных автомобилей Mercedes-Benz, сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen.
Обновлено в 07:29
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Спешащую на похороны женщину не хотели пускать на самолет до Чебоксар
По сети распространилось видео, на котором женщина, находясь в аэропорту Внуково, просит пустить ее на самолет.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Аваков предложил продавать наркотики в Россию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США
Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).
Обновлено в 05:46
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено вчера в 12:16
Авто
Toyota опубликовала прайс на Camry 2020 в мощной версии TRD
Японская компания Toyota анонсировала появление на американском рынке обновленного седана Toyota Camry.
Обновлено в 03:43
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Обновлено в 08:15
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Экономика
Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома
Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
Обновлено в 05:19
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Обновлено в 09:48
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России
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Обновлено в 05:02
Экономика
Группа ГАЗ рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
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Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны»
Обновлено 21 августа в 23:33
Политика
Медведев оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю должен сопровождаться как ростом производительности труда, как и увеличением зарплат, заявил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Авто
Infiniti и УАЗ назвали самыми «мужскими» марками авто в РФ
Обновлено вчера в 09:07