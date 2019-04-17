Наука

Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в СибириАМИТЕЛ 02:06

Ученые выяснили, что самое массовое вымирание организмов началось после извержения вулканов Ученые Китайского университета геонаук с коллегами из Цинциннати в ходе исследования выяснили, какая из всех катастроф уничтожила больше всего живых существ, сообщает Regnum со ссылкой на Nature Communications.
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Разгадку крупнейшей катастрофы на Земле нашли с помощью ртути

Российская газетавчера в 13:10

Ученый оценил риск вымирания человечества из-за извержений вулканов

РИА Новости08:20

Учёные назвали причину крупнейшей катастрофы в истории Земли

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Ученые рассказали о губительных последствиях выброса в атмосферу вулканического пепла

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Ученый объяснил связь динозавров с крупнейшим вымиранием на Земле

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Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Известиявчера в 23:09

Вулканолог призвал не опасаться массового вымирания на Земле

Москва 2409:33
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Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту

Обновлено в 05:34
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Политика

На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»

Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Политика

Команда Порошенко приготовилась к бегству

Медиаэксперт в целом согласен, что речь уже идет о массовом бегстве из команды Порошенко.
Обновлено в 07:38
Общество

Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Писателя Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому, рассказал агентству городских новостей "Москва" главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов.
Обновлено в 08:48
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Финансы

Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 марта

Доллар США на Московской бирже опустился ниже 64 рублей с 25 марта, евро снизился до 72,32 рубля также впервые с 25 марта.
Обновлено в 03:34
Политика

В Киеве уверены, что Зеленский прекратит войну в Донбассе

Жителям юго-востока Украины посоветовали не строить надежд на то, что в случае победы на выборах главы государства Владимир Зеленский сможет закончить войну на Донбассе.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Политика

Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%

В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Общество

Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии

Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
Обновлено в 08:44
Хоккей

Евгений Малкин заявил о готовности ехать на ЧМ по хоккею

Хоккеист заявил, что готов помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 09:28
Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения

"Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту

В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
Экономика

Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два раза

Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: выручка компании за январь-март прошлого года была 73 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Теннис

Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев разгромил Раду Албота из Молдавии во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 07:30
Здоровье

Каждый пятый житель Екатеринбурга умирает от рака

Обновлено вчера в 09:13
Здоровье

Специалисты назвали причины отвращения к еде

Специалисты в сфере медицины рассказали, почему у человека может возникнуть отвращение к еде.
Обновлено в 08:02
Политика

Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Экономика

Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками

Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
Обновлено в 08:42
Политика

Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38
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