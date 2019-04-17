Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в СибириАМИТЕЛ 02:06
Ученые выяснили, что самое массовое вымирание организмов началось после извержения вулканов Ученые Китайского университета геонаук с коллегами из Цинциннати в ходе исследования выяснили, какая из всех катастроф уничтожила больше всего живых существ, сообщает Regnum со ссылкой на Nature Communications.
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Шоу-бизнес
Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту
Обновлено в 05:34
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика
На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»
Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Политика
Команда Порошенко приготовилась к бегству
Медиаэксперт в целом согласен, что речь уже идет о массовом бегстве из команды Порошенко.
Обновлено в 07:38
Общество
Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Писателя Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому, рассказал агентству городских новостей "Москва" главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов.
Обновлено в 08:48
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Финансы
Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 марта
Доллар США на Московской бирже опустился ниже 64 рублей с 25 марта, евро снизился до 72,32 рубля также впервые с 25 марта.
Обновлено в 03:34
Политика
В Киеве уверены, что Зеленский прекратит войну в Донбассе
Жителям юго-востока Украины посоветовали не строить надежд на то, что в случае победы на выборах главы государства Владимир Зеленский сможет закончить войну на Донбассе.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Политика
Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%
В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Общество
Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии
Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
Обновлено в 08:44
Хоккей
Евгений Малкин заявил о готовности ехать на ЧМ по хоккею
Хоккеист заявил, что готов помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 09:28
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения
"Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту
В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
Экономика
Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два раза
Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: выручка компании за январь-март прошлого года была 73 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре
Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Теннис
Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло
Россиянин Даниил Медведев разгромил Раду Албота из Молдавии во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Каждый пятый житель Екатеринбурга умирает от рака
Обновлено вчера в 09:13
Здоровье
Специалисты назвали причины отвращения к еде
Специалисты в сфере медицины рассказали, почему у человека может возникнуть отвращение к еде.
Обновлено в 08:02
Политика
Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками
Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
Обновлено в 08:42
Политика
Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38