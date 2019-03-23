Происшествия
Круизный лайнер застрял у берегов НорвегииLenta.ru 11:42
У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находятся 1,3 тысячи пассажиров. Об этом сообщает в субботу, 23 марта, VG.
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Культура
Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона
Обновлено в 16:18
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Политика
Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Спорт
Симон Фуркад объявил о завершении карьеры
Французский биатлонист Симон Фуркад, побеждавший на чемпионате мира — 2009 в смешанной командной эстафете, принял решение завершить профессиональную карьеру.
Обновлено в 15:30
Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой
Поклонники 35-летней Виктории Лопыревой уверены, что красота ей досталась по наследству от мамы.
Обновлено в 12:59
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) вернулся к разработке своего нового кроссовера.
Обновлено в 13:51
Политика
Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле
Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Лене Лениной стали угрожать после улыбки в передаче о Началовой
Писательницу Лену Ленину обругали за улыбку на фото с передачи о смерти Юлии Началовой, где она улыбается вместе с телеведущим Андреем Малаховым, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 16:20
Происшествия
В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров
Обновлено в 14:02
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие
Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ
Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
Спорт
Россия лишилась третьей квоты в мужском катании на ЧМ-2020
Обновлено в 08:48
Общество
Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде
Обновлено в 15:00
Политика
Астана официально переименована в Нур-Султан
Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – говорится в указе № 6 от 23 марта 2019 года.
Обновлено в 04:44
Политика
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине
Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
Обновлено в 13:28
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Экономика
Турция начала расследование в отношении JP Morgan Chase
Турецкий Совет по рынкам и капиталам начал расследование в отношении финансового холдинга JP Morgan Chase.
Обновлено в 14:59
Энергетика
СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения американского B-52 российским Су-27
В интернете появилось видео, на котором показано, как российский Су-27 осуществляет сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.
Обновлено в 13:55
Общество
Более тысячи девушек хотят учиться в пансионе Минобороны в Петербурге
В Министерство обороны России поступило более тысячи заявок от девушек, желающих учиться в филиале пансиона воспитанниц в Северной столице.
Обновлено в 11:50
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Культура
Назван секрет успеха фильмов с Бредом Питтом. Главное правило ‐ почаще есть
Обновлено в 15:16
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Политика
Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Обновлено в 03:00