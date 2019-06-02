Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в ВенецииИнтерфакс 08:55
Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera. Инцидент произошел в 8:30 по местному времени. По данным издания, при столкновении пострадали четыре человека в возрасте 67-72 лет.
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Происшествия
Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки
Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Музыка
Мировые звезды выступят на фестивале культуры в дни ПМЭФ
Фестиваль культуры с участием театральных и музыкальных звезд мирового масштаба впервые пройдет в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Глава района в Подмосковье задержан по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 14:03
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Политика
МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН
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Авто
Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata
Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
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Спорт
Сборная России по волейболу обыграла Сербию
Подопечные Томаса Саммельвуо обыграли сербов со счетом 3:2. Наиболее результативным игроком матча стал россиянин Егор Клюка.
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Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
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Футбол
Франция легко обыграла Боливию в товарищеском матче
Сборная Франции легко обыграла сборную Боливии в товарищеском матче за счёт класса.
Обновлено в 17:02
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Политика
Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Политика
Опубликованы фото секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа
На сайте фонда «Историческая память» появились фото страниц секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа.
Обновлено вчера в 13:53
Здоровье
В региональном перинатальном центре откроют отделение ЭКО
В региональном перинатальном центре появится отделение экстракорпорального оплодотворения.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Обновлено в 06:46
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала НХЛ
"Сент-Луис Блюз" с разгромным счетом проиграл "Бостон Брюинз" в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски
Обновлено в 08:15
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Футбол
Колумбия вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира
В матче 1/8 финала чемпионата мира среди молодежных команд встречались Колумбия и Новая Зеландия.
Обновлено в 17:17
Общество
Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 16:21
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
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Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Политика
Нужно знать своих героев
Президент России Владимир Путин присвоил 44 аэропортам России имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.
Обновлено в 18:00
Политика
Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко
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