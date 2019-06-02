Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в ВенецииИнтерфакс 08:55

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera. Инцидент произошел в 8:30 по местному времени. По данным издания, при столкновении пострадали четыре человека в возрасте 67-72 лет.

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

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