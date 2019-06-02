Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в ВенецииИнтерфакс 08:55

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera. Инцидент произошел в 8:30 по местному времени. По данным издания, при столкновении пострадали четыре человека в возрасте 67-72 лет.
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Появилось видео столкновения лайнера c туристическим теплоходом в Венеции

Газета.Ru10:58

Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео

РИА Новости10:30

Круизный лайнер протаранил прогулочное туристическое судно в Венеции. Видео

Вести.Ru04:27

Круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом в Венеции

Коммерсантъ06:45

Россияне не пострадали при столкновении судов в Италии

ТАСС07:14

В Сети появилось видео аварии с круизным лайнером и теплоходом в Венеции

РБК06:38

Россияне не пострадали при столкновении круизного лайнера с катером в Венеции

Life.ru09:03
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Происшествия

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