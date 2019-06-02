Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с катером в ВенецииBFM.ru 11:41

Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
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Появилось видео столкновения лайнера c туристическим теплоходом в Венеции

Газета.Ru10:58

Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео

РИА Новости10:30

Круизный лайнер протаранил прогулочное туристическое судно в Венеции. Видео

Вести.Ru04:27

Круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом в Венеции

Коммерсантъ06:45

Россияне не пострадали при столкновении судов в Италии

ТАСС07:14

В Сети появилось видео аварии с круизным лайнером и теплоходом в Венеции

РБК06:38

Россияне не пострадали при столкновении круизного лайнера с катером в Венеции

Life.ru09:03
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Космос

Ракета «Протон-М» после модернизации стала более экологичной

Обновлено 31 мая в 00:08
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия

Неймара ожидает тюремное заключение

За нарушение закона футболиста может ожидать наказание от года до пяти лет тюремного заключения7 Жертва изнасилования сообщила о произошедшем полиции Сан-Паулу.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Отец сбежавшей с 23 млн кассирши заявил о пропаже семьи

Отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщил в полицию, что не может найти всю семью своей дочери.
Обновлено в 15:41
Финансы

Инвестиционная пауза затянулась

Капитальные инвестиции крупных и средних компаний в первом квартале 2019 года сократились на 1,2%, свидетельствуют данные Росстата, за год в них еще сильнее выросла доля собственных средств.
Обновлено в 17:55
Интернет

Google сообщил о сбоях в работе сервисов

Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Наука

Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей

Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено вчера в 09:00
Общество

В приморскую китовую тюрьму водят экскурсии

Известная в Приморском крае защитница животных Нина Зырянова сообщила о том, что в «китовой тюрьме» в бухте Средней не намерены заниматься реадаптацией косаток и белух.
Обновлено в 19:53
Общество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Экономика

Антипинский НПЗ берут в переработку

SOCAR создала СП со Сбербанком по загрузке завода Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено в 02:05
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Собчак потребовала от Бузовой извинений

Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Футбол

Сантьяго Канисарес: «Рейес не заслуживает, чтобы его чествовали»

В аварии, помимо водителя, были и другие жертвы. Рейес не заслуживает того, чтобы его чествовали как героя.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой

Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.
Обновлено в 12:03
Гаджеты

Чего ожидать от Apple в этом году?

Как считают аналитики, нет никаких причин ожидать иного исхода в 2019 году. Версия, вероятнее всего, будет называться iOS 13.
Обновлено в 18:04
Происшествия

Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском

Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.
Обновлено в 16:30
Общество

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено в 18:34
Футбол

Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу

Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Футбол

«Крылья Советов» остались в РПЛ, хотя и проиграли «Нижнему Новгороду»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов» 2 июня в ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 11:52
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Происшествия

На западе Канады разбился небольшой самолёт

Обновлено в 19:32
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей

Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Путешествия

Зачем Алтайскому краю национальный парк?

В территорию национального парка «Тогул», который будет создан в Алтайском крае, вероятно, войдет четвертый район.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес

Бабенко, Шиловская, Бирюкова закрыли Забайкальский кинофестиваль

Елена Бирюкова, звезда сериала «Саша+Маша» блистала на ковровом покрытии в хулиганистом платье с открытыми плечами любимого цвета Коко Шанель.
Обновлено в 09:40
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