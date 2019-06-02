Круизный лайнер столкнулся с катером в ВенецииBFM.ru 11:41

Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.

Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции

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