Футбол
Данил Круговой стал игроком «Зенита», оставшись в «Уфе»Bash.News 09:04
Футбольный клуб и коллектив Сергея Семака совершили трансфер защитника. Напомним, что в минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счёт один гол. Кроме того, он провел 12 игр за «Уфу-2» во втором дивизионе и одну встречу за «Уфу-молодежную».
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«Зенит» объявил о переходе Кругового. Защитник арендован «Уфой» до конца сезона
Спорт БИЗНЕС Online06:50
Через сезон в аренду в «Сочи»? Что пишут в соцсетях о трансфере Кругового в «Зенит»
Спорт день за днем08:18
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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