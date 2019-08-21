Футбольный клуб и коллектив Сергея Семака совершили трансфер защитника. Напомним, что в минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счёт один гол. Кроме того, он провел 12 игр за «Уфу-2» во втором дивизионе и одну встречу за «Уфу-молодежную».

Данил Круговой стал игроком «Зенита», оставшись в «Уфе»

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